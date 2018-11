Hallvard Flatland: – Det var verst for familien

Da han lå i koma og kjempet for å overleve, bestilte familien gravplass. Fem år senere svinger Hallvard Flatland (61) golfkøllen, krangler om penger i retten - og gjør seg klar til Casino-comeback på TV-skjermen.

– Det var verst for de tre andre i familien. De ble gang på gang tilkalt med beskjed om at «nå mister vi ham». De skrev tale til begravelsen. Så skjedde det et mirakel...