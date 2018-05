VETERAN: Paulina Porizkova på et arrangement i regi av Sports Illustrated i New York i februar i år. Foto: Evan Agostini / Reuters

Supermodell skilles fra musikerektemann

Publisert: 03.05.18 19:35

Paulina Porizkova (53) og The Cars-stjernen Ric Ocasek (74) går fra hverandre etter 28 års ekteskap.

Modellen, som inngikk i 80- og 90-tallets supermodell-tropp sammen med navn som Cindy Crawford og Linda Evangelista , slipper selv nyheten i sosiale medier.

Forholdet til den 21 år eldre tidligere frontfiguren i The Cars er over. Paret, som har to voksne sønner sammen, har vært separert det siste året uten å ha innviet offentligheten i ekteskapsproblemene.

53-åringen bruker symbolske uttrykk for å skildre bruddet:

« Familien har alltid vært og vil alltid være som en godt utrustet bil. Når vi fire er sammen, kan vi komme hvor enn veien fører. Men som en sykkel, er det ikke lenger forbindelse mellom min ektemanns og mine pedaler. Så da dropper vi sykkelen », skriver hun på Instagram .

Hun forteller at de lykkelige familiebildene ikke lyver:

« Vi er lykkelige på bildene – vi er bare ikke et par lenger ».

Porizkova ber om respekt for privatlivets fred og sier at de ikke vil kommentere den forestående skilsmissen ytterligere.

Den tsjekkisk-svenske modellveteranen giftet seg med amerikanske Ric Ocasek i august 1989. De to møttes da hun spilte i The Cars musikkvideo «Drive» i 1984.

Hun forsikrer at de fortsatt har stor kjærlighet for hverandre.

