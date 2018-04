BLID OG FORNØYD: Khloé Kardashian fikk i forrige uke en liten jente. Og på sin egen Instagram legger hun ikke skjul på at de første dagene har vært av det herlige slaget. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Khloé Kardashian avslører babynavnet

Publisert: 16.04.18 22:36 Oppdatert: 16.04.18 23:01

Realitystjernen Khloe Kardashian (33) bruker Instagram for å fortelle om sitt nye liv som mamma til babyen som har fått navnet True.

Khloé Kardashian ble natt til torsdag amerikansk tid mamma for første gang. Og nå, fire dager etterpå, snakker hun for første gang om den nyfødte. Det gjør hun på sin egen Instagram, der hun også avslører navnet på den lille.

– Vår lille jente, True Thomson, har stjålet våre hjerter og vi er fra oss av kjærlighet. Så velsignet som kan ønske denne engelen velkommen til vår familie! Mamma og pappa elsker deg True! Skriver Khloe ved siden av et innebilde, mest sannsynlig fra parets eget hjem i Cleveland, fylt av rosa ballonger.

Dette er Kardashians første innlegg på sosiale medier siden hun fødte - og siden utroskapsskandalen rundt basketballkjæresten og barnefaren Tristan Thomson (27) begynte å gå som en farsott på amerikanske kjendisnettsteder.

Det var Daily Mail som først publiserte videoer og bilder av NBA-stjernen der han kysset en annen kvinne. TMZ publiserte senere videoer og bilder av duoen som gikk til et hotell sammen, og samme nettsted slapp også en overvåkningsvideo der Thomson koste seg med to kvinner som ikke var Khloe Kardashian på en bar i oktober - mens Khloé var gravid.

Tidligere har realitystjernen fortalt at hun er usikker på hva babyen skal hete, men at navnet skulle begynne med enten en T eller en K.

– Hvis det blir en gutt, tror jeg at jeg går for Junior... Tristan Junior. Blir det en jente, vet jeg ikke engang hvor jeg skal begynne, sa hun til talkshowvertet Ellen DeGeneres i januar.

Det var i desember i fjor at Khloé avslørte - også det på sin egen Instagram at hun var gravid.

– Min største drøm har gått i oppfyllelse! Tristan, takk for at du elsker meg på den måten du gjør! Og takk for at du behandler meg som en dronning. Takk for at du gjør meg til en mamma! Du har gjort denne erfaringen enda mer magisk enn jeg hadde sett for meg, skrev hun den gang.

