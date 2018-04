LEGENDARISK: Avdøde Bruno Sammartino holdt fast ved sitt første WWE-belte i nesten åtte år, noe som fortsatt er rekord. Han vil alltid bli husket av wrestlingentusiaster. Foto: Andrew Russell/Pittsburgh Tribune-Review via AP

Wrestlingstjernen Bruno Sammartino er død

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 19.04.18 00:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-18T22:22:34Z

En av wrestlingsportens aller største stjerner, Bruno Sammartino, ble 82 år gammel. Nå hylles han av blant andre Arnold Schwarzenegger.

Wrestlingstjernen Bruno Sammartino er gått bort. Han døde onsdag etter lengre tid sykdom, melder flere amerikanske medier, deriblant Fox News .

Sammartino - kjent som «The Living legend» - markerte seg sterkt i WWE på 1960- og 70-tallet og var motstykket til superstjerner som Hulk Hogan, The Rock og John Cena.

Han ble to ganger verdensmester i WWE, og han klarte å holde fast ved beltet sitt i totalt 11 år. Hans første belte holdt han i 2803 dager, noe som fortsatt står som rekord.

Men det var først sent at Sammartino ble tatt opp i wrestlingens «Hall of Fame». Grunnet uenigheter med ledelsen i WWF/WWE avslo han nemlig flere ganger denne æren. Men under WrestleMania 29 i Madison Square Garden i New York i 2013 skjedde det endelig.

Den italienskfødte wrestleren startet sin karriere som styrkeløfter, og det var etter å ha satt verdensrekord i benkpress i 1959 - da han løftet hele 257 kilo - at han ble oppdaget og etter hvert skapte seg en karriere innen wrestling-sporten. I 1963 - også det i Madison Square Garden - ble han verdensmester. En tittel han beholdt i nesten åtte år.

I 1971 mistet han tittelen til Ivan Koloff , men vant den tilbake igjen to år senere. Da ble han samtidig den første til å vinne WWE-tittelen to ganger. Tittelen beholdt han i nye tre og et halvt år.

Etter å ha pensjonert seg fra wrestlingtilværelsen i 1988 hadde han en kort karriere som ekspertkommentator. Senere fungerte han som en slags mentor og agent for sønnen sin, David.

Etter at nyheten om Sammartinos død ble kjent fløt sosiale medier over med kondolansemeldinger fra wrestlingmiljøet, og også fra hans gamle venn, skuespiller og eks-guvernør Arnold Schwarzenegger, som holdt talen da Sammartino ble tatt opp i Hall of Fame.

Denne artikkelen handler om Sport