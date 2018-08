MISTER ENERETT: Ingrid Helene Håvik får ikke lenger enerett til å bruke varemerkenavnet Highasakite. Foto: Ole Martin Wold/VG

Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik mister eneretten til varemerket

De tidligere bandmedlemmenes innsigelse får medhold av Patentstyret.

Publisert: 16.08.18 11:58 Oppdatert: 16.08.18 13:54

I januar 2017 ble det dramatikk i Highasakite, landets største nye bandsuksess dette tiåret.

Etter en tre ukers turné i Australia ble det klart at vokalist Ingrid Helene Håvik ville endre besetningen.

Samtidig registrerte hun varemerkenavnet Highasakite som privatperson hos Patentstyret.

De utstøtte bandmedlemmene Kristoffer Lo, Øystein Skar og Marte Eberson var ikke klare over dette, og har påklaget Håviks rett til å eie navnet alene.

Avgjørelsen har nå kommet, og Patentstyret gir der rettighetene til varemerket til Highasakite DA, et selskap som eies av alle de ovennevnte samt trommeslager Trond Bersu.

– Vi kommer til å benytte oss av klageretten vår. Alle utgivelser og konserter går som normalt. Og vi bryr oss ikke nevneverdig om dette utfallet, sier Håvik til VG.

Takknemlige

I avgjørelsen fra Patentstyret er det blant annet lagt vekt på at rettighetene til navnet og varemerket ligger hos selskapet Highasakite DA, og ikke Håvik alene.

Det står også at det ikke foreligger noen skriftlig bandavtale som tar for seg rettigheter til navnet. Avgjørelsen peker videre på at det er flere ting som tyder på at navnet var ment å være felleseie, blant annet at alle medlemmene har vært økonomisk ansvarlige for bandet.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at våre stemmer ble hørt i denne saken, sier Lo, Skar og Eberson i en felles kommentar til VG.

– Patentstyret bekrefter med sin avgjørelse at Highasakite var et fellesskap og at alle fem eier varemerket gjennom sitt felles selskap, sier deres advokat Ketil Sellæg Ramberg i advokatfirmaet SANDS.

Kort sammenfattet har Håvik i sin argumentasjon overfor Patentstyret påpekt at navnet Highasakite startet med henne og trommeslager Bersu, og at det var etablert før Lo, Skar og Eberson ble med i 2012.

Disse har på sin side understreket at verdien av varemerket Highasakite har økt betraktelig i løpet av deres periode i bandet, som varte frem til oktober 2017.

Det var etter deres inntreden Highasakite fikk sitt store gjennombrudd, med albumet «Silent Treatment», i 2014. Oppfølgeren «Camp Echo» i 2016 ble også en suksess.

Sommeren 2017 spilte bandet en rekke store festivalkonserter i Norge, mens medlemmene holdt tyst om den interne striden.

Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu har nå begynt å holde Highasakite-konserter med andre musikere.