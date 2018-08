NYTT ALBUM: Matoma slipper albumet «One In A Million» på fredag. Det har han gledet seg til. Lenge. Foto: GEIR JONE KARLSEN

Matoma: – Jeg tenkte «fytti katta, så kult det må være å stå foran så mange og spille»

RAMPELYS 2018-08-24T13:59:09Z

LANGKAIA (VG) Tom Stræte Lagergren (27), også kjent som Matoma, har hatt mange inspirasjonskilder. Men en spesiell tur til Sverige i november 2012 motiverte Flisa-gutten en smule ekstra.

Publisert: 24.08.18 15:59 Oppdatert: 24.08.18 16:42

– Jeg husker veldig godt at vi kjørte fra Flisa til Stockholm for å se Swedish House Mafia på «One Last Tour», før de ga seg som trio. Jeg tenkte «fytti katta, så kult det må være å stå foran så mange og spille», da vi var i Globen. Det var en veldig artig helg. De var helt klart en stor inspirasjon for meg.

Matoma tar imot VG på SALT på Langkaia i Oslo. Han er bare så vidt innom Norge fordi han er aktuell med albumet «One In A Million».

– Spesielt Axwell (én av medlemmene i Swedish House Mafia) har jeg vært stor fan av. Hans spillemåte og musikkstil har alltid vært veldig kul. I tillegg har Carl Cox, Galantis, Ørjan Nilsen og Armin van Buuren vært inspirasjonskilder for meg, sier Matoma.

Utsatte album i flere måneder

Det nye albumet består av totalt 15 låter – ti splitter nye, samt «False Alarm», «I Don’t Dance (Without You») (med en artist som sto på «bucketlisten» til Matoma, mer om dette senere), «Lonley», «Slow» og «All Night».

Matoma, i anledningen kledd i en grå hettegenser og med sveisen perfekt vektlagt til venstre, forteller at albumet egentlig skulle ut i mars, men at det ble forsinket fordi han ville tilbake i studio.

Og det er han glad for.

– Fra januar til mars var jeg i USA på turné. Der hadde jeg en «One In A Million»-tour, som var en ledende turné opp til dette albumet. Det skulle komme i slutten av mars, da jeg avsluttet turneen, men jeg ble så inspirert at jeg heller ville i studio og lage flere låter. Sett i ettertid var det veldig smart. Resultatet vi endte opp med, er noe jeg er veldig fornøyd med, forteller 27-åringen, som også legger til at han håper fansen hører noe av den tradisjonelle Matoma-sounden som han ble kjent for.

Matoma er et godt eksempel på en artist som startet karrieren sin med å remikse sanger – som vil si at han tar en original sang og gjør den til «sin egen» med egne toner – for å så legge dem ut på musikktjenesten SoundCloud.

Med en tropisk tone i remiksene ble han raskt populær, men det var først med remiksen av avdøde, legendariske The Notorious B.I. Gs låt «Old Thing Back», at han virkelig slo gjennom. Den ble sluppet i februar 2015, og har i skrivende stund 23,1 millioner avspillinger på SoundCloud.

På Spotify? Spilt av 225 millioner!

–Det var utrolig stort, mimrer Tom.

– Hva om jeg hadde vokst opp i El Salvador?

Suksessen ser ikke ut til å ha gått til hodet på ham – han er den samme jordnære karen som man får inntrykk av fra intervjuer og TV-serier, deriblant denne «Bring on the night»-episoden fra VGTV:

– Jeg har ofte tenkt på hvordan det hadde vært om jeg hadde vokst opp i Brasil, Guatemala eller El Salvador, der utdanning er alt. Her i Norge har vi gratis skolegang og bor i en velferdsstat. Jeg var usikker på om jeg skulle «tørre å satse», men ble pushet av broren min. Jeg tenkte «fuck it», jeg gjør det. Og det er jeg glad for nå. Men jeg er ikke utlært. Jeg er alltid på utkikk etter kunnskap.

Siden han slo gjennom i 2015, har det gått slag i slag for Tom. Han har holdt konserter for flere tusen mennesker og headlinet store festivaler. Han er en internasjonal stjerne med over én milliard streams på Spotify.

En av de store hitene til Matoma er «Party On The West Coast», sammen med Snoop Dogg, B.I.G og Faith Evans. Matoma forteller om en spesiell bakgrunn for hvordan låten ble laget:

– Jeg sto i en vinylbutikk i New York og kom over albumet til Faith Evans. Så sendte jeg mail til manageren min, som hørte med Faith om vi kunne gjort en ny versjon av «Party On The West Coast». Vi fikk Snoop til å spille inn verset sitt på nytt. Det ble en 20-års hyllest til Biggie (Notorius B.I.G), forteller han ivrig om sangen som har blitt spilt av over 70 millioner ganger på Spotify.

Husker spesielt én ting med Snoop ...

Og selv om Matoma ikke møtte Snoop personlig til denne sangen, har de to møttes tidligere i studio i Los Angeles.

– Jeg var helt ny og var veldig redd, hadde mye nerver. Han er jo et av de største hiphop-ikonene gjennom tidene. Snoop var en ordentlig trivelig kar, men de røyker veldig mye, han og gjengen hans. Jeg husker at han ble sulten, mens de som jobbet der skulle skaffe mat, memorerer 27-åringen, og fortsetter:

– Jeg hadde lagd en beat mens han spiste, men da Snoop skulle inn og synge, sa han at han var sliten og hadde røkt for mye. Så da dro han hjem. Og det siste han sa til meg var «Have a safe drive home to Norway». Ja, her er vi i LA. Om jeg hadde kjørt hjem til Norge ..., sier Matoma og drar på det, mens han humrer godt i noen sekunder.

Flisa-gutten, som har jobbet med verdenskjente artister og grupper som Steve Aoki, Snoop Dogg, Coldplay, Enrique Iglesias, Sean Paul, One Direction, Dua Lipa og Will Smith, samt norske Astrid S, sier at Iglesias var den kuleste å jobbe med.

– Det var veldig stort, for han var på bucket-listen (en slags «ting å gjøre før man dør»-liste, red.anm .) min over hvem jeg ville jobbe med. Vi var sammen tre dager i Miami, og det var utrolig kult. Men det tok tid. Vi hadde nok 20 forskjellige versjoner av låten. Han er en kar som er veldig bestemt på at alt skal være perfekt. Men jeg har alltid hatt troen på låten, og til slutt var den ferdig.

Avslutter Matoma, som virkelig er «One In A Million»...