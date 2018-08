VANT: Iman Meskini ble tildelt Brobyggerprisen 2018. Statsminister Erna Solberg delte ut prisen. Selv vant statsministeren samme pris i 2012. Foto: Mattis Sandblad

Kalenderen full for «Skam»-skuespiller Iman Meskini

Publisert: 12.08.18 21:48 Oppdatert: 12.08.18 22:06

RAMPELYS 2018-08-12T19:48:23Z

«Skam»-skuespiller Iman Meskini (21) utelukker ikke comeback som skuespiller. I kveld ble hun tildelt Brobyggerprisen 2018.

Iman Meskini (21) var tilstede under Brobyggerprisen sammen med andre kjente fjes som Erna Solberg og Cecilia Brækhus. Meskini, bedre kjent som «Skam»-Sana, var blant årets vinnere av Brobyggerprisen sammen med Norway Cup og Javad Mushtaq.

– Det er helt fantastisk, forteller Meskini til VG, etter å ha mottatt prisen.

Prisen deles ut til personer eller organisasjoner som er med på «å bygge en bro av innsikt og forståelse» - og utvikle kontakt mellom ulike grupper i samfunnet. «Skam»-skuespilleren forteller til VG at hun mener flere av dagens ungdommer er brobyggere.

– Det som skal til, er å akseptere at ting er som de er, og se på det som en ressurs at man tilføyer noe nytt, forteller Meskini, og legger til:

– Jeg er veldig opptatt av ungdommer. De er fremtiden, sier hun.

Utelukker ikke comeback

21-åringen har nylig blitt ferdig med førstegangstjenesten i militæret. Meskini ønsker å fokusere videre på Midtøsten-studier, samtidig som hun har prosjekter på siden som hun skal holde på med.

Skuespilleren utelukker ikke at hun kommer til å fortsette videre med skuespillerkarrièren.

– Det er fullt mulig at jeg fortsetter videre, svarer hun, men legger til at hun ikke har noen konkrete planer.

Saken fortsetter under bildet.

Meskini hadde aldri sett for seg å bli skuespiller, men er glad hun tok muligheten. Videre forteller hun at «Skam»-opplevelsen har vært en fin opplevelse sammen med de andre skuespillerne.

– Vi har et veldig spesielt forhold, men alle er veldig opptatt. Det er ikke slik at vi ser hverandre så ofte, men når vi gjør det, så er det rett tilbake til gode gamle dager, forteller hun.

Nå venter andre prosjekter for 21-åringen.

– Jeg jobber med en kleskolleksjon. Jeg skal også lansere en bok til høsten, forteller hun.

Skuespilleren blir ofte gjenkjent - også i utlandet. Meskini forteller at responsen etter NRK-serien har vært positiv, men utelukker ikke at det har kommet inn negative kommentarer.

– Det vil alltid være mennesker som har andre meninger, og det er lov. Det er det som gjør at vi stadig er i utvikling.



Statsministeren rørt

Statsminister Erna Solberg var tilstede under Brobyggerprisen for å holde tale og dele ut priser. Under talen roste statsministeren skuespilleren for å være en god «brobygger».

– Jeg tror de fleste av oss ble rørt da vi så henne i full uniform på Skavlan-intervjuet, sa hun under talen.

Etter talen stilte statsministeren opp for et felles intervju med pressen, der hun fortalte at Meskini er et godt forbilde for andre ungdommer.

– Jeg syns Iman er et fantastisk symbol og forbilde for mange unge innvandrerjenter. Ikke minst ved å avtjene verneplikt, bruke hijab og forklare hvorfor hun gjør det, forteller Solberg til VG, og legger til:

– Det skaper et mye mer naturlig forhold til den identiteten man har.