Lover overraskelse Fredag kveld klokken 22.00 starter VG-lista – Julie Bergan skal åpne showet i Oslo. Istedenfor store konserter med mange publikummere, blir det mindre intimkonserter som sendes på VG.no.

Julie Bergan: - Like stas å spille for ti personer som tusen

Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Julie Bergan har vært med på VG-lista seks ganger, både som artist og programleder. Hun forteller at VG-lista alltid har vært stort for henne.

– En sykt bra mulighet til å fremføre musikken min, og møte masse glade mennesker som har lyst til å feire musikken og at sommeren endelig er i gang.

Skal gi alt

På grunn av situasjonen rundt coronaviruset, ble det i starten av juni klart at VG-lista skal sendes på nett. Selv om konserten blir annerledes i år, har Bergan planlagt et show hun tror folk kommer til å like. Hun forteller til VG at hun gleder seg like mye uansett om det er mange eller få blant live-publikumet.

– Jeg synes det er like stas å spille for ti personer, som det er å spille for 1000. Jeg kommer til å gi alt. Jeg kommer til å dø av lykke bare jeg setter foten på scenen der, forteller hun.

Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Lover overraskelse

Artisten sier at hun har planlagt dans, band og masse energi for kveldens show. I tillegg kommer det en overraskelse. Hun beskriver overraskelsen som «sykt bra».

– Jeg tror de som ser på kommer til å bli glad for overraskelsen som kommer, sier hun.

Konserten kan ses her fra klokken 22:00 fredag 26. juni.

Helén Skogstad er programleder for årets VG-lista. Foto: Natalia Aakre

Frykter mange oppmøtte

Selv om et mål for VG-lista vanligvis er å samle flest mulig, er det kun for inviterte i år. Tidligere denne uken har programleder for årets VG-lista, Helén Skogstad, gått ut på VG-lista sine sosiale-medier-kanaler og sagt ifra om at det kun er de som har vunnet pass som får komme.

– Det er veldig viktig å si at det kun er de som har vunnet billett som kan komme. Vi har en gjesteliste, så det hjelper ikke å ta med golden circle-billetten fra i fjor.

Skogstad forteller at de går ut med dette på grunn av smittevern, og at det også er grunnen til at de ikke kommer til å gå ut med hvor konserten skal holdes.

– Husk at du kan se alt helt gratis på VG.no, legger hun til.

Utover sommeren skal Helén ut på en roadtrip sammen med Natalia Aakre og Brede Finne. De skal ta med VG-lista-seerne på Norgesturné og poste innhold til sosiale medier.

Ny musikk til høsten

VG-lista er et av få konsertoppdrag Julie Bergan får synge på denne høsten på grunn av pandemien.

– I sommer skal jeg blant annet bruke tid i studio, på å planlegge utgivelse som skal skje til høsten, sier Julie.

Coronasituasjonen har gjort at hun måtte avlyse hele festivalturnéringen sin. Hun kommer dermed til å ha en annerledes sommerferie enn det hun er vant til - og forteller at hun skal se Norge, være med venner og dra på en liten familieferie til Danmark.

Bergan sier også at hennes beste sommertips er å ikke planlegge altfor mye.

– Ta litt på sparket. Det er ofte da man får de beste opplevelsene, avslutter hun.