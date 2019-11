SEMIPROFF: Linn Skåber gjør gode miner til hittil ukjent programledermanus skrevet av Anne Rimmen. Foto: TVNorge

TV-anmeldelse «Min kveld»: «Amatørenes aften »

Passe kveldskleint når gjestene tar over programlederstolen for å hylle seg selv.

Nå nettopp

Min kveld

Underholdningsserie i seks deler

Med: Anne Rimmen og gjester

Sendes på TV Norge og Dplay torsdag

Premiere torsdag 21. november

Linn Skåber er på god vei til å bli en nasjonalskatt. Skuespilleren, komikeren og forfatteren har denne irriterende evnen til å få til det meste av det hun prøver seg på. Og samtidig holde seg fascinerende jordnær. Kanskje er det nettopp derfor hun er første person ut i TVNorges nye vri på «kjendiser snakker om seg selv».

«Min kveld» høres ut allerede i navnet ut som nok et traust «hvem er du egentlig-kjendis». Det er det også. Med en vri. Gjesten som er programlederen. Og vedkommende vet ikke om det. Spinnvilt. Den egentlige programlederen, Anne Rimmen har forberedt manus, og så er det, oioioi, å kaste seg rett ut i det.

Det er akkurat så kleint som det høres ut.

Til og med sedvanlig improviserende Skåber bli faktisk synlig stresset. Men hun er så inderlig på sparket-kompetent at hun fint klarer å lese opp telepromptteksten og si «Gi meg en kjempeapplaus» som om hun faktisk mener det. Det er litt festlig.

les også Gravide Anne Rimmen «leder» nytt TV-program: – Akkurat nå føles det nok med to barn

Hege Schøyen og Cecilie Steinmann Neess er også festlige.

Venninnene og kollegene er de første gjestene, og får tonnevis med pinligteite ungdomsskolespørsmål som «hvorfor synes dere jeg er så flink», «si noe fint om meg du og da, Hege». Noe både programleder og gjester takler sånn passe greit. Rimmen har fått låne Snapchat-klipp fra Neess, og viser hvor gøy det er backstage med Skåber. Veldig morsomt for de involverte. Noe krampaktig sett fra utsiden.

Når kjendisvennene sier fine ting på mobilkamera er det derimot fint. Og når en barndomsvenninne kommer det i alle fall historier man ikke har hørt før.

Anne Rimmen gjør altså ikke så mye av seg, siden hun tross alt har sagt fra seg programlederjobber. Hun sier mye «….vi har nemlig ...», fulgt av noe pinlig som skal vises eller gjennomføres.

les også Ny sesong med «The Crown»: Nyt serien, skuespillerne er praktfulle

Skåber ler smittende godt, og snakker om at Anne Rimmen er pen. Slik blir hun en usedvanlig takknemlig og godt improvisert programleder. Kjæresten til Skåber, Simon Malm, som havner i intervjusofaen til slutt, er en sjarmerende bassist med hvilepuls. Sønnen Niels innrømmer derimot at han og mor er ganske like. Alle involverte byr passe på seg selv, men det blir noe halvveis over hele konseptet. Man blir heller ikke så mye mer kjent med Linn Skåber. Man får derimot en dypere forståelse av hvor mye det krever å være programleder.

De andre som skal bli ufrivillige programledere i dette konseptet er ulike idrettsstjerner og Petter Stordalen. Jeg kan ikke helt skjønne hvordan det skal fungere som TV, når den mest profesjonelle i buketten bare så vidt får det til.

Anmelderen har sett første episode.

Publisert: 21.11.19 kl. 16:19

Mer om