Realitydeltager dømt for voldtekt

Mannen i 20-årene er dømt til tre år og ti måneders fengsel for å ha voldtatt en kvinne inne på et toalettavlukke på et utested våren 2018.

Oppdatert nå nettopp

Mannen er en profilert realitydeltager, som har vært med i flere ulike TV-programmer. Han nektet straffskyld da han nylig møtte i retten, og hans forsvarer Steinar Wiik Sørvik sier til VG at dommen vil bli anket.

I retten fortalte den fornærmede kvinnen at hun natten for halvannet år siden var på dametoalettet på et utested da hun oppdaget at tiltalte sto inne på avlukket. Fornærmede fortalte at hun ble redd og frøs.

Ifølge fornærmede sa tiltalte flere ganger hysj, navnet sitt og at hun skulle være glad som hadde sex med ham. Ifølge dommen truet han henne også dersom hun fortalte det til noen.

I retten bekreftet tiltalte at de to hadde vært inne på toalettavlukket sammen, men han hevdet at de to hadde frivillig sex.

Han hevdet videre at han ikke fikk noen signaler om at fornærmede ikke ønsket å ha sex, står det i dommen.

Men mannen ble ikke trodd av retten, som altså har dømt ham til tre år og ti måneders fengsel. I tillegg er reality-deltageren dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til den fornærmede kvinnen.

Bistandsadvokat Erik Rolfsen sier til VG at de tar dommen til etterretning.

– Det er en lettelse for min klient å bli trodd, sier han.

Dommen ble avsagt under dissens: De to meddommerne ville dømme reality-deltageren, mens tingrettsdommeren stemte for frifinnelse.

Flertallet legger til grunn som «hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at han forsto at fornærmede ikke ønsket seksuell omgang med ham, og at han skaffet seg den seksuelle omgangen ved vold», står det i dommen.

Videre står det at flertallet «har lagt avgjørende vekt på fornærmedes forklaring, som den finner troverdig». Forklaringen støttes opp av andre vitneforklaringer og bilder av merker på fornærmedes kropp.

Mindretallet mener det er sannsynlig at mannen tvang seg til samleie, men påpeker at det «foreligger rimelig tvil og at det strafferettslige beviskrav ikke er oppfylt».

Publisert: 12.12.19 kl. 13:29 Oppdatert: 12.12.19 kl. 13:44