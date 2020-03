PÅ JOBB: Susanne Wergeland var programleder for Fotballfesten 2019. Foto: Fredrik Hagen

Susanne Wergeland (35) har blitt tobarnsmor

– Nå slipper alle små og store bekymringer man bærer på gjennom et svangerskap, og jeg kan innse at jeg har fått to nydelige jenter, skriver hun på Instagram.

Oppdatert nå nettopp

TV-profilen og ektemannen Atle Jørstad Wergeland (leder for Rampelys-avdelingen i VG) ble foreldre til to, og to år gamle Eli ble storesøster, søndag 22. mars.

Det røper Susanne Wergeland på sin Instagram-profil tirsdag kveld:

– Kan ikke beskrive følelsen av å komme hjem til 2-åringen med en lillesøster, skriver hun ved et bilde av familien.

Wergeland røper også at det gikk relativt raskt for seg.

– Alt gikk bra denne gangen også – tross at telefonloggen viser at vi smådesperate prøvde å komme inn en koronalåst sykehusdør 05:14, og offisielt fødselstidspunkt ble 05:29. Hei hvor det går! skriver hun.

De nybakte tobarnsforeldrene giftet seg på Skarsnuten Hotell i Hemsedal i 2015. Bruden var iført egendesignet kjole.

Susanne Furøy Wergeland jobbet tidligere i sporten i TV 2, men byttet kanal til Discovery Networks i 2015. Der jobber hun med Eliteserien og landslaget i fotball.

Atle Jørstad Wergeland (34) er fra Holmsbu i Buskerud, og har jobbet mange år i VG. Han var i en periode avisens korrespondent i London, før han kom tilbake til Rampelys-avdelingen i 2015.

Husker du denne? Alt gikk ikke helt etter planen da Atle Jørstad Wergeland intervjuet rapstjernen Snoop Dogg:

Publisert: 31.03.20 kl. 22:11 Oppdatert: 31.03.20 kl. 22:22

Mer om Discovery Svangerskap TV Sport Familie Landslag Fotball

Fra andre aviser