LAR SØNNEN BLI HJEMME: Ulrik og Juliane Nygaard tar ingen sjanser, og lar ikke sønnen Severin dra i barnehagen 20. april. Dette bildet ble tatt i januar 2019. Foto: Krister Sørbø

Juliane «Pilotfrue» Nygaard nekter å la sønnen være «prøvekanin»: – Skjønner ikke at de kan si det er trygt

Den profilerte bloggeren (29) er skeptisk til åpning av barnehager 20. april, og har bestemt seg for å holde lille Severin hjemme noen uker til.

I juni 2018 ble Juliane Nygaard, aller best kjent som «Pilotfrue», mamma til sønnen Severin. Sammen med ektemannen Ulrik Nygaard (40) har hun tatt alle forholdsregler under coronapandemien, som nå herjer for fullt.

Nylig bestemte myndighetene at barnehagene skal gjenåpnes rett over påske, nærmere bestemt 20. april. Men på sin egen blogg forsikrer «Pilotfrue» at Severin ikke er blant dem som møter opp når barnehagene åpner igjen.

«Severin skal ikke tilbake nå den 20. april. Vi holder han hjemme først og fremst fordi vi ikke ønsker at han skal være en prøvekanin i denne pandemien. Fordi vi fortsatt er bekymret for viruset, men også fordi det er mange familier som har et mye større behov for barnehageplassen sin enn oss, siden jeg jobber hjemmefra og fordi vi har au pair», skriver bloggeren.

Dette til tross for at blant annet barneombud Inga Bejer Engh så sent som mandag uttalte følgende om åpningen av barnehager:

– Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta, ikke frykt. Og at man holder hodet kaldt og lytter til de faglige rådene man får, sa hun i et intervju på NRK Dagsrevyen.

VG har vært i kontakt med Juliane Nygaard, som står fast ved det hun skriver.

– Nå har det vært en spesiell tid for mange, og vi er fortsatt veldig nervøse for det viruset her. Jeg synes da at det er litt merkelig at vi skal sende sønnen vår, som er det kjæreste vi har, tilbake i hverdagen på den måten. Jeg synes det er en rar tankegang, at vi skal sende han tilbake for å sjekke om dette går bra, sier hun til VG.

Hun understreker at au pair og jobb hjemmefra gjør det lettere å holde sønnen hjemme også de neste ukene.

– Vi har ikke det største behovet for å sende ham tilbake. Samtidig har jeg inntrykk av at barnehagene heller ikke ønsker at alle skal returnere. Og da er det jo positivt at noen kan holde barna hjemme, så det ikke blir for mange barn der.

Lille Severin blir to år til sommeren.

– Jeg merker at han savner andre barn veldig, så han ville selvsagt syntes det var gøy å komme tilbake, men når vi har klart oss så fint, så tenker vi at vi kanskje skal vente noen uker og se hvordan situasjonen utvikler seg, forteller Nygaard, som er spent på om smittetallene går opp etter at barna møtes igjen.

– Det vil i hvert fall skremme meg. Da tenker jeg at vi venter enda lenger. Jeg kan heller ikke forstå at det ikke vil gå oppover. I en barnehage er man veldig tett på hverandre. Jeg er rett og slett bare skeptisk. Vi tør bare ikke ta noen sjanser og vet jo ikke hvordan han ville reagert om han ble smittet heller.

FRISKE OG RASKE: «Pilotfrue» og mannen Ulrik Nygaard har isolert seg godt under coronapandemien, og vil helst la det forbli sånn en stund til. Foto: Solstad, Fredrik

– Både myndigheter og barneombud sier jo at det er trygt...?

– Jeg skjønner ikke helt at de kan si at det er trygt, det er jo voksne mennesker i barnehagene også. Og mennesker smitter mennesker. Når samfunnet fortsatt ikke fungerer som normalt, så synes jeg det er rart at barnehager skal fungere som normalt.

Hun innrømmer at hun har fått flere reaksjoner etter at hun publiserte innlegget.

– Det er mange som har skrevet til meg, og stilt meg de samme spørsmålene du stiller. Og jeg mener ikke å skremme, jeg prøver bare å være ærlig. Samtidig tok vi ham ut rett før alt ble stengt, så vi har reagert før tiden tidligere også.

– Hva om alle hadde tenkt som dere, og ikke ville sende barna tilbake?

– Da tror jeg at dem som jobber i barnehagene ville blitt glade, og jeg er litt spent på om folk faktisk tenker sånn. Jeg er én av dem som ønsker at samfunnet etter hvert skal gå tilbake til normalen, men jeg tror likevel ikke mange tenker som oss. Og da er det bra at jeg skriver om det - i håp om at flere vil tenke sånn. Jeg tror mange - fortsatt - ikke tar dette seriøst nok.

Den kjente bloggeren mener bestemt at hun ikke overreagerer, selv om myndighetene og barneombud altså sier at det er helt trygt å sende barna tilbake til barnehagen.

– Kan man overdrive med å beskytte barna sine på denne måten? Vi har jo alle sammen sett at dette viruset kan være farlig og alvorlig. Og man vet aldri om man har noe underliggende man ikke vet om. Jeg synes at vi som har muligheten til det, bør holde oss hjemme litt til, sier Juliane Nygaard til VG.

Publisert: 15.04.20 kl. 08:06

