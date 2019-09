Ble presset til frieri på Mallorca

«Gjør deg klar til et langt liv med meg» sa Vidar Lønn-Arnesen til kjæresten Tove etter at en slesk svenske på Mallorca hadde prakket to gullringer på dem. Nå har de vært gift i over 50 år.

Hans Petter Treider

Line Møller (foto)

Nå nettopp