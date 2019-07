MÅTTE MØTE I RETTEN: Katy Perry på prisutdelingen DFV på museet i Brooklyn 11. april i år. Foto: Andy Kropa / AP

Jury mener Katy Perry-hiten «Dark Horse» er plagiat av kristen raplåt

Katy Perry sa i rettssaken at hun aldri hadde hørt den kristne raplåten «Joyful Noise».

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Beslutningen til den føderale juryen i Los Angeles kommer fem år etter at stjernen først ble saksøkt av artisten bak låten «Joyful Noise», skriver AP.

Låten ble lansert av Marcus Gray under artistnavnet Flame i 2009. Advokaten hans Michael A. Kahn argumenterte i retten med at både rytmen og melodien i Perrys hit «Dark Horse» fra 2013 er svært lik den kristne raplåten.

les også Dagny-låten som ble Katy Perry-hit: Fansen tror det er plagiat

«Dark Horse» lå ifølge AP på toppen av Billboard-listene i fire uker i begynnelsen av 2014, og sikret også Perry en grammynominasjon.

Både Katy Perry selv og produsenten Dr. Luke vitnet i løpet av den syv dager lange rettssaken, og sa de aldri hadde hørt låten «Joyful Noise». De sa også at de ikke lyttet til kristen musikk.

– De prøver å eie helt grunnleggende byggestener i musikk, et musikkalfabet som bør være tilgjengelig for alle, sa stjernens advokat Christine Lepera om saksøkerne i retten, skriver AP.

Michael A. Kahn, som representerer saksøkeren Marcus Gray, poengterte at hans låt er vidt sirkulert slik at Perry eller hennes låtskrivere godt kan ha vært utsatt for den, og at den har millioner av avspillinger på Spotify og YouTube.

Nå som juryen har konkludert med at låten er plagiert, skal juryen avgjøre hvor mye Perry må betale saksøkerne for brudd på opphavsretten.

Publisert: 30.07.19 kl. 02:44

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post