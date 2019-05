TRE: KEiiNO fikk terningkast tre av VGs anmelder under kveldens opptreden. Foto: JACK GUEZ / AFP

KEiiNO sang feil - videre til finalen i Eurovision Song Contest

TEL AVIV/OSLO (VG) Tom Hugo Hermansen bommet på teksten i første refreng, men KEiiNO klarte å sikre finaleplass i Tel Aviv.

Torsdag gikk ti nye land videre til finalen i Eurovision Song Contest. Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo skaffet Norge en plass til finalen på lørdag.

Hermansens to tekstlinjer på starten av refrenget til «Spirit In The Sky» er «I hear you calling me at night» og «I see a spirit in the sky». Rekkefølgen på dem veksler gjennom låten.

Men under semifinalen i Tel Aviv torsdag kveld ble det krøll. På første refreng sang 39-åringen «I hear you calling me at night» to ganger på rad.

– Ja, det stemmer. Vi må ha noe vi kan forbedre til finalen, sier Hermansen til VG via NRKs pressekontakt.

Likevel var bandet fornøyd med egen innsats:

– For en opplevelse! Hele salen danset og sang med, og for en jubel! Vi storkoste oss, og vil så gjerne gjøre det igjen. Nå krysser vi fingrene for finaleplass, sa Alexandra Rotan rett etter at KEiiNO er ferdig med «Spirit In The Sky», på vegne av hele gjengen.

VGs anmelder, Tor Martin Bøe, ga derimot KEiiNO terningkast tre.

Norge var nummer 15 på scenen og dermed blant de siste av de 18 artistene som opptrådte i torsdagens semifinale. Morten Thomassen, president i den norske Melodi Grand Prix-klubben, var optimistisk til at Norge skulle gå videre til finalen:

– Jeg er 99,73 prosent sikker, sa han i etterkant av opptredenen – før stemmene ble talt opp.

Og han fikk rett. Norge kjemper dermed mot land som Sverige, Danmark og Russland under lørdagens finale i Tel Aviv. I finalen skal 26 land delta i konkurransen.

Kontroversiell musikkfest

Det har vært en sjelden urolig oppladning til årets Eurovision-fest i Israel. To uker før Eurovision Song Contest var det fortsatt mange billetter igjen til musikkfesten i Israel. I Tel Aviv satte hotellene ned prisene.

Eurovision har fått mye oppmerksomhet hele det siste året, men mest på grunn av at den holdes i Israel. Artister fra hele Europa har ønsket å boikotte musikkfesten.

Boikott-oppropet fra både artister og kulturarbeidere sier at arrangementet ikke bør holdes i et land som nekter andre grunnleggende menneskerettigheter.

I april skrev Dagsavisen om 75 norske artister som støtter boikott av Eurovision. Siden har ytterligere 70 norske artister skrevet seg på. Torsdag kastet rapduoen Karpe seg inn i debatten på Instagram, som støtter boikott av musikkfesten og oppfordrer til svarte skjermer.

Publisert: 16.05.19 kl. 22:15 Oppdatert: 16.05.19 kl. 23:36