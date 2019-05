SNAKKER UT: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom kom sammen på den røde løperen i forbindelse med lørdagens «Gullruten». De tok seg tid til å snakke om aldersforskjellen mellom de to, som av og til er et sårt tema. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vendela Kirsebom etter spøken om aldersforskjell: – Mange sier at de heier på oss

BERGEN (VG) Den tidligere supermodellen åpner opp om aldersforskjellen til kjæresten, Petter Pilgaard. – Det har vært litt sårt for meg noen ganger, sier hun.

Nå nettopp







I starten av mai gikk kjendisstylist Jan Thomas (52) ut mot skuespiller Janne Formoe (43), som under Se og Hørs 40-årsjubileum hadde harselert med Vendela Kirsebom (52) og Petter Pilgaard (39) – noe Vendela spesielt tok seg svært nær av.

Formoes spøk handlet om at «Vendela kunne vært moren til Petter».

Til VG fortalte Jan Thomas at han mente at skuespilleren burde beklage seg etter utspillene, noe Formoe også gjorde. I en kort kommentar fortalte Vendela at hun så seg ferdig med saken.

Så du denne? Morten Hegseth langet ut i sin takketale på «Gullruten»:

Lørdag dukket de to opp på den røde løperen under «Gullruten». Til VG forteller de at de er overveldet av støtteerklæringene de har fått i kjølvannet av VGs sak.

– Jeg har fått så mye kjærlighet, det har vært så mye positivitet! Mange sier at de heier på oss. Det er virkelig rørende. Det er godt å føle at så mange bryr seg, sier Vendela til VG.

les også Else Kåss Furuseth brast i gråt etter Gullruten-prisen

Petter Pilgaard gir sin fulle støtte til kjæresten.

– Jeg synes det er bra at folk mener det er viktig at man faktisk er hyggelige mot hverandre. Hvorfor må man være så negative? Hvorfor rakke ned på andre? Kan man ikke bare være hyggelig og greie mot andre mennesker?

FIKK KRITIKK: Janne Formoe spøkte om aldersforskjellen mellom Vendela og Petter. Det fikk både Petter og Vendela, samt Jan Thomas til å reagere. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Denne aldersforskjellen, er det egentlig et tema for dere i det hele tatt?

– Nei, vi har jo bestemt oss, vi, og vil være sammen. Vi elsker hverandre, derfor er det ikke noe tema. Det blir litt rart når andre skal mene at det er et tema, mener Vendela.

– Er det et sårt tema for deg, vil du si?

– Det har vært litt sårt for meg noen ganger. I hvert fall når det blir negativt ladet. Hvis det hadde vært omvendt, ville det aldri vært noe tema – ingen ville sagt noe som helst. Derfor var det rart å bli hengt ut på den måten. Å bli hengt ut fordi jeg elsker Petter, liksom, forklarer hun.

les også Farmen-paret forlovet seg på Gullruten

Og:

– Den eneste kriminelle handlingen vi har gjort, tydeligvis, er å bli forelsket. Ja, det er noen år mellom oss. Men hva har det å si, vi er to voksne mennesker som elsker hverandre og bygger hverandre opp. Som bare vil hverandre godt. Om folk vil kritisere det, er det utenfor min kontroll, legger Petter til.

– Har dere hørt noe fra Janne Formoe i ettertid?

– Ja, jeg fikk jo en unnskyldning gjennom VG da. Og det syntes jeg var veldig fint, forteller Vendela Kirsebom til VG.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Janne Formoe i denne saken.

– Jeg bruker ofte humor som virkemiddel når jeg står på en scene, og da spisser man ofte poengene sine. I og med at dette var Se og Hørs 40-årsjubileum tullet jeg med bladet og dets form, kjente personligheter og ikke minst rikelig med meg selv. Jeg er lei meg hvis noe av dette har blitt oppfattet som sårende, det var aldri min intensjon, har hun tidligere sagt i saken.

Publisert: 12.05.19 kl. 18:12