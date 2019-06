Her er kjendisenes Pride-bilder

Mens Oslo koker rundt Pride-paraden, poster kjente nordmenn sine private bilder for å vise at de tar del i feiringen.

Mange kjente fjes har lagt ut bilder på Instagram for å feire at det er Pride, enten de selv befinner seg i Oslo eller ikke. Se bilder lenger ned.

Hvor mange som har funnet veien til hovedstaden og paraden, er for tidlig å si. Men Oslo flommer over av fargerike, feststemte mennesker med regnbueflagg. Selve paraden er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Se VGTVs direktesending øverst i artikkelen.

I fjor deltok titusener i paraden med rundt 250.000 tilskuere.

Komiker Else Kåss Furuseth har postet bilde sammen med statsminister Erna Solberg på Grønland, der paraden startet.

Komiker Henriette Steenstrup har postet bilde av seg selv sammen med tidligere bergensordfører Trude Drevland og hashtaggen #enfårværasomeer. De to er iført fargerik dekor og er klare for parade.

Popartist Sandra Lyng har tatt med samboeren Lasse Joachim Langerud og deres lille sønn ut i Oslo-gatene, hvor de viser at både små og store ferier med flagg.

Arbeiderpartiet-kollegene Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen kastet seg ut i paraden og danset seg nedover gaten med blomster og flagg i hendene. «Elsker Pride!», skriver Støre.

«Senkveld»-kjendis Harald Rønneberg har tatt selfie av seg selv med regnbueflagg foran Stortinget.

«Paradise Hotel»-programleder Triana Iglesias måtte nylig trekke seg fra «Farmen kjendis» etter en dramatisk ulykke under TV-innspillingen. Sent torsdag kveld la hun ut dette bildet for å varme opp til dagens Pride-parade, som det er uvisst om hun selv vil gå i.

«Du er ELSKET», du er verdig, og du betyr noe! La oss nygge opp kjærlighet og rive ned barrierer», skriver hun under bildet.

Komiker, radiovert og skuespiller Steinar Sagen og kona, samlivsekspert Catrin Sagen feirer med et «face swap»-bilde. Kjendisparet gratulerer alle med dagen.

Sosiale medier-kjendis Maria «Piateed» Stavang har lagt ut video fra at hun er i Oslo, iført Kjell Ingolf Ropstad-maske:

Sosiale medier-kjendis og forfatter Linnea Myhre morer seg også på Ropstads bekostning:

Morten Hegseth Rieber, podkaster og programleder for VGTVs «Panelet», har sprayet seg med sølv og poserte smilende på Karl Johans gate før han sammen med VGTV-kollega Vegard Harm stilte med egen flåte i paraden.

Tidligere i dag skrev Hegseth Rieber følgende i en kommentar i VG:

«Det er sløsing med tid og skadelig når homobevegelsen maser om at «vi er som alle andre». For det er vi ikke.»

Mesterkokken Christer Rødseth beskriver dagen i dag som «en stor dag», og er stolt av det Pride står for. Han forteller at han skal gå i tog med familie og venner.

Komiker og podkaster Sigrid Bonde Tusvik har postet bildet med regnbuefarger. Hun forteller at hun selv er i Sandefjord i dag.

«Men det et sikkert noen skeive der også med rosa T-skjorte og glitter under forhuden», sprudler den munnrappe kjendisen.

Blogger Camilla Pihl viser frem sin kreative regnbuefrokost for anledningen:

Publisert: 22.06.19 kl. 15:37