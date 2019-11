KJENDIS: Rapperen T.I, her under Netflix sin presentasjon av dokumentarserien Rhythm + Flow i Atlanta i oktober. Foto: Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kritikkstorm mot T.I etter jomfru-kommentar om datteren

Det koker i sosiale medier etter at rapperen T.I sa at han tar med seg datteren til gynekolog for å kontrollere at hun er jomfru. – Helt absurd, sier lege Wasim Zahid om «jomfrutestingen».

Uttalelsen kom da rapperen, som egentlig heter Clifford Joseph Harris, var gjest i en episode av podkasten «Ladies Like Us» som ble publisert tirsdag.

Harris beskrev hvordan han årlig tar med seg sin 18 år gamle datter til gynekologen for å kontrollere jomfrudommen hennes.

Bakgrunnen var et spørsmål fra en av podkast-vertene, om hvorvidt rapperen hadde tatt «sexpraten» med døtrene sine.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

I sosiale medier raser folk mot rapperen, og anklager ham for å utøve overdreven kontroll over datteren. Flere peker også på at det fra et medisinsk ståsted ikke er mulig å slå fast om en kvinne er jomfru.

Kjendisnettstedet TMZ skriver torsdag kveld at podkast-vertene Nazanin Mandi og Nadia Moham har gått ut med en beklagelse i lys av den massive kritikken. De har også besluttet å fjerne episoden.

– Vi ble sjokkerte og fullstendig tatt på sengen. Når vi ser tilbake på det, burde vi i øyeblikket ha reagert helt annerledes.

«Gi meg resultatene kjapt»

Ifølge Harris har gynekologen undersøkt om 18-åringens skjedekrans, også kalt hymen, er intakt. Han skal ha blitt fortalt at denne kan brytes gjennom seksuell penetrering, i tillegg til aktiviteter som ridning og sykling.

– Så jeg sa, hør her, hun rir ikke på hester, hun sykler ikke, hun driver ikke med idrett. Bare sjekk hymenen, «please», og gi meg resultatene kjapt, sier Harris i podkasten.

– Helt absurd, sier lege Wasim Zahid, som mener det er etisk uforsvarlig av gynekologen å tilby undersøkelsene.

– Det er ofte ikke mulig å si noe som helst om hvorvidt en kvinne har vært seksuelt aktivt eller er jomfru, basert på en undersøkelse av underlivet, sier han.

KJENT FRA YOUTUBE: Lege Wasim Zahid er blant annet kjent gjennom YouTube, hvor han i videoer snakker om spørsmål knyttet til blant annet helse og medisin. Foto: Magnar Kirknes

Legen beskriver skjedekransen som en fold som omgir skjedeåpningen. Den har ifølge Zahid så stor anatomisk variasjon at den umulig kan brukes som en fasit på noe som helst.

– Ville ha følt meg krenket

Kritikken har ikke bare haglet i sosiale medier.

Én av kjendisene som har uttalt seg kritisk om rapperens praksis overfor datteren, er talkshow-verten Wendy Williams. Ifølge kjendisnettstedet Toofab, åpnet hun torsdagens show med å adressere Harris’ uttalelse.

– Jeg ville ha følt meg krenket. (...) Du må ha en viss form for tillit til barna dine. Når man er 18 år, er det allerede mange som har hatt sex. Jeg selv var 17, sa Williams, som stilte seg bak påstanden om at hele greia var «motbydelig».

Den kjente modellen og TV-profilen Chrissy Teigen stiller seg også bak kritikken av rapperen.

– Jeg trodde definitivt ikke at det å snakke om hymen var noe vi gjorde i dag, skriver hun.

I en Twitter-melding, som senere ble slettet, skrev rapperen Iggy Azalea at Harris dessverre er «helt seriøs», og at hun skulle ønske at podkast-vertene konfronterte ham.

Datteren har foreløpig ikke uttalt seg i saken, men ifølge Buzzfeed har hun likt flere av Twitter-innleggene som kritiserer faren. Nettstedet skriver også at de har forelagt kritikken for T.I’s PR-agent, men at de ikke har svart på henvendelsen.

New York Times-skribent Roni Caryn Rabin viser i en kommentar til at denne typen «jomfrutester» ikke eksisterer. Hun poengterer også at foreldre i USA ikke lenger har rett til å få innsyn i barnas pasientjournal etter de fyller 18 år.

Publisert: 07.11.19 kl. 22:33







