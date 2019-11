MILJØFORKJEMPER: Leonardo DiCaprio. Foto: NEIL HALL/EPA

Leonardo DiCaprio gir Greta Thunberg sitt løfte

Hollywoodstjernen har møtt den svenske 16-åringen, og lover å støtte henne i kampen mot klimakrisen.

Leonardo DiCaprio (44) har ved flere anledninger gitt uttrykk for støtte til miljøaktivist Greta Thunberg.

Nå har skuespilleren og klimaforkjemperen møttes, noe DiCaprio synliggjør på Instagram.

Der utroper han Thunberg til en av vår tids ledere, i det han beskriver som et avgjørende tidspunkt i menneskehetens historie.

– Historien vil dømme oss etter hva vi gjør i dag for å sikre at fremtidige generasjoner kan nyte den samme levelige planeten vi så åpenbart har tatt for gitt. Jeg håper at Gretas budskap er en vekkerklokke til verdensledere over alt, at tiden for passivitet er over, skriver DiCaprio.

– Forpliktet oss

– Det er på grunn av Greta og unge aktivister over alt jeg er optimistisk på fremtidens vegne. Det var en ære å møte Greta. Hun og jeg har forpliktet oss til å støtte hverandre, i håp om å sikre en lysere fremtid for vår planet, avslutter han.

Thunberg har foreløpig ikke kommentert møtet selv, men har gitt en «like» til DiCaprios post.

Hun har imidlertid støtt på et praktisk problem: På grunn av opptøyer i landet kan ikke Chile holde klimatoppmøtet COP25 som planlagt. Dermed skal det i stedet holdes i Spanias hovedstad Madrid.

Dette fører blant annet til at Thunberg, som skal delta på toppmøtet, må komme seg tilbake til Europa, noe hun selv melder på Twitter.

– Det viser seg at jeg har reist rundt halve jorden, feil vei. Nå trenger jeg hjelp med å finne en måte å krysse Atlanterhavet i november. Hvis noen kan hjelpe meg vil jeg være veldig takknemlig, skriver hun.

