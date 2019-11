FÅR KRITIKK: TV-stjernen Kylie Jenner har lagt ut videoer der hun filmer seg selv mens hun kjører bil. Det er det ikke alle som liker. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kylie Jenner får slakt av fansen etter videostunt i bil

Mobilbruk mens man kjører bil er ikke lovlig, heller ikke i California. Det stopper ikke «Keeping up with the Kardashian»-stjernen.

De som følger realitystjernen Kylie Jenner (22) har kanskje registrert at hun har lagt ut videoer på InstaStory der hun filmer seg selv mens hun kjører bil. Nå får «Keeping up with the Kardashian»-stjernen høre det på Twitter, skriver nettstedet Teen Vogue.

Da kosmetikkmilliardæren i forrige uke kjørte bil til moren Kris Jenners 64-årslag, filmet 22-åringen seg selv mens hun poserte og mimet til sanger. Dette samtidig som det var åpenbart at hun på samme tid kjørte bil.

Det får flere av følgerne hennes til å reagere. De mener at Jenner bør være mer varsom med tanke på at hun har så mange som 150 millioner følgere på Instagram, hvorav mange av dem er svært unge.

«Hvorfor spiller Kylie Jenner alltid inn videoer av seg selv mens hun kjører bil? Tror hun virkelig at hun ser kul ut? Alt jeg ser er en umoden jente som ikke tar hensyn og som utsetter andre for fare», skriver én av følgerne hennes, som siteres av nettstedet.

«Kylie Jenner spiller inn og publiserer Instagram-videoer mens hun kjører bil. Det er virkelig et bra forbilde... Kom igjen jente, du har en stor fanskare», skriver en annen.

Bruk av mobiltelefon mens man kjører er strengt ulovlig i California der Jenner bor, noe flere også påpeker.

«Folk later til å ignorere hvor mye Jenner bruker telefonen sin når hun kjører? Skal vi late som at det ikke er ulovlig og at det ikke forårsaker forferdelige ulykker», kommenterer en følger.

Kylie Jenner selv har ikke kommentert kritikken fra følgerne overfor Teen Vogue.

22-åringen ble nylig singel etter at forholdet til rapperen Travis Scott (28), tok slutt.

I slutten av oktober ble det kjent at TV-kjendisen har søkt om – og fått innvilget – besøksforbud for en mann som møtte opp hjemme hos henne.

