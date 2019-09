KRANGLER: Sex-partnerne Kevin Hart og Montia Sabbag. Foto: AP og AFP

Kevin Hart saksøkt av kvinne etter sex-opptak

Kvinnen som figurerer i den omstridte sex-videoen med Kevin Hart (40), anklager den verdenskjente komikeren for å ha tillatt filmingen.

Montia Sabbag (28) krever ifølge People, TMZ og andre medier om lag 600 millioner kroner fra Kevin Hart og en av hans tidligere venner – Jonathan Todd Jackson. Hun hevder ifølge søksmålet at de to mennene i fellesskap sørget for å filme den seksuelle akten på et hotell i Las Vegas – uten at hun visste om det.

Kvinnen vil ha oppreisning for det hun ifølge TMZ beskriver som følelsesmessig belastning og forsettlig invadering av privatliv.

Det var for ganske nøyaktig to år siden at Hart selv gikk offentlig ut og ba kona og barna om unnskyldning for å ha utvist dårlig dømmekraft. Det viste seg da at komikeren skal ha blitt forsøkt utpresset i forbindelse med en sex-video med ham og en da ukjent kvinne.

Kort tid etter sto Sabbag frem på en pressekonferanse og bekreftet at hun var kvinnen i opptaket.

Jackson ble kort etter arrestert og tiltalt for utpressingen, men han har ikke innrømmet skyld.

Da nyheten om det seksuelle sidespranget og videoen ble kjent, uttalte Sabbag at hun så på Hart som et offer i saken – på lik linje med seg selv. Hun bedyret også da at hun ikke ønsket et øre fra supestjernen. Nå har hun imidlertid snudd og er av den oppfatning at Hart hadde kjennskap til at de to ble filmet i smug.

Sabbag beskylder Hart for å ha medvirket for å skape PR for seg selv og sin turnévirksomhet, noe Hart selv nekter for er tilfelle.

Kilder TMZ har vært i kontakt med, sier at komikeren benekter ethvert kjennskap til filmingen, og at han ikke vil bla opp en penny til kvinnen. Noe forlik kommer angivelig ikke på tale.

Hverken Hart eller hans apparat har besvart Peoples henvendelser.

Hart er for øvrig nyoperert og på bedringens vei etter en alvorlig bilkrasj for to uker siden.

40-åringen har besøkt Norge flere ganger, senest i fjor.

Publisert: 17.09.19 kl. 15:23