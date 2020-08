GRABUKKERITTET: Peer Gynt (Anders Baasmo) bortfører bruden på Hægstad (Thea Lambrechts Vaulen) i Riksteatrets burleske nytapning av Henrik Ibsens nasjonalepos. Foto: Erik Berg, Riksteatret

Teateranmeldelse: «Peer Gynt»: Grenser til det geniale

Peer Gynt som magisk kjøkkenbenkrealisme! Er det mulig??

RIKSTEATRET: «Peer Gynt». Av Henrik Ibsen, gjendiktet av Øyvind Berg.

På turné i Hele Norge (60 forestillinger)

Regi: Ole Anders Tandberg

Scenografi: Erlend Birkeland

Kostymedesign: Maria Geber

Lysdesign: Elisabeth K. Nilsson

Komponist: Joel Sahlin

Med: Anders Baasmo, Gisken Armand, Ola G. Furuseth, Jan Sælid, Thea Lambrechts Vaulen.

Jo, når Ole Anders Tandberg tar regien på Øyvind Bergs stramme Ibsen-destillat og gir Anders Baasmo tittelrollen, kan alt skje. Peers eventyrlige ferd mot katastrofen, mot erkjennelsen og hjem til selvinnsikten finner sted på hans eget kjøkken. I hans eget sinn. Så banalt at det grenser til det geniale.

Kjøkkenbenken representerer noe håndfast og oppsto som uttrykk for sinna sosialrealisme i teatret og litteraturen på tampen av 1950-tallet. Det realistiske var konkret og således en kontrast til eskapismen i mye av populærkulturen ellers. I hovedrollene møtte vi gjerne desillusjonerte menn som holdt dommedag over samfunnet og tidsånden.

Å fysisk plassere opportunisten og fantasten Peer Gynt ved (og i) den slitte oppvaskkummen, og la hele hans fantasifulle livsreise finne sted i Erlend Birkelands sublime kjøkkeninnredning, åpner – bokstavelig talt – nye dører til det gyntske univers og Henrik Ibsens tekst.

Vårt nasjonalepos ble opprinnelig skrevet som et dramatisk dikt, et lesestykke tilegnet fantasien, og tar ca syv timer å oppføre i sin helhet på scenen. Det er en utholdenhetsprøve av de sjeldne. Tro meg, jeg har prøvd. Øyvind Berg har imidlertid gjendiktet teksten etter verkets egen befaling om «å lese, ei for å sluke, men for å se hva man kan bruke», og komprimert det hele ned til 120 minutter. Det er to timer uten et eneste dødpunkt. Uten ett ord for mye.

Scener er redigert og stokket om. Her er Prestens tale forestillingens åpning. Peer har fått flere replikker, noe som styrker ideen om at alt foregår i hans eget hode. De indre rivningene mellom hybris og selvforakt kommer til syne som groteske bilder i et drømmespill hvor man aldri helt vet hva som er delirisk rus, mareritt eller tvangstanker.

Etter Anders Baasmos intense innlevelse i det forhutlede sinn sitter man som medlidende tilskuer omtrent like utslitt tilbake som det mentale bukkerittet må være for skuespilleren selv.

De øvrige fire som spiller Baasmo god er den dyktige kvartetten Gisken Armand, Ola G. Furuseth, Thea Lambrechts Vaulen og Jan Sælid, hvor særlig sistnevnte byr raust på egen tilstedeværelse. Grepet med å la dem spille flere karakterer, og hvordan de vender «tilbake» i handlingen med spor fra forrige rolle, gir også assossiasjoner om hvordan enkelte mennesker opptrer som gjengangere i våre egne liv. Vi selv også, for den del.

Ole Anders Tandberg er en regissør som gjerne blander både sjangre og stilarter i sine iscenesettelser. Han stiliserer, bruker koreografiske elementer i orkestreringen av skuespillerne, og musikken har alltid en organisk funksjon, den er aldri en likegyldig kulisse.

Tandbergs burleske versjon av Peer Gynt kan muligens vekke puritansk vrede over tukling med skaperverket. Men han fremkaller bilder og følelser som er vel så troverdige for et 2020-publikum som de sjokkbølger Ibsen selv skapte da han tok dette oppgjøret med norsk mentalitet og selvbilde.

Peer er en karikatur, men ikke mer enn at noen hver kan gjenkjenne frykten for ikke å strekke til, og hvor lett det er å forveksle livet med alle disse dager som kom og gikk.

Yngve Kvistad

(Anmeldelsen er skrevet på bakgrunn av generalprøven)

Publisert: 27.08.20 kl. 21:33

