Avicii: Artisten avsluttet sitt liv våren 2018. Foto: Amy Sussman / TT NYHETSBYRÅN

Aviciis mamma om sorgen: – Traumatisk

Anki Lidén (73), Aviciis mamma, velger for første gang siden sønnens bortgang å stille til intervju.

For mindre enn 10 minutter siden

Tim Bergling, kjent underartistnavnet Avicii, avsluttet sitt liv 20. april 2018 mens han var på reise i Oman. Til Aftonbladet forteller moren om sønnens bortgang.

– Savnet er noen ganger utholdelig, sier Anki Lidén til avisen.

Et år etter Berglings død opprettet foreldrene, Klas Bergling og Anki Lidén, en stiftelse i sønnens navn. Den skal hedre sønnen og motarbeide psykiske lidelser og selvmord. Stiftelsen heter Tim Bergling Foundation.

Moren forteller at stiftelsen først og fremst er til for ungdom, for at de som sliter skal få hjelp.

les også Aviciis pappa forteller: – Tror ikke han planla selvmord

Det er snart et år siden Klas Bergling, Aviciis far, stilte til et intervju i «CNN Talk».

– Jeg tror ikke han planla selvmord, det var mer som en trafikkulykke, sa han den gang.

Nå forteller moren om sorgen.

– Tim er hos meg hele tiden og sorgen og savnet er tung å bære. Livet er før og etter Tim. To år har gått - livet uten Tim. Hans fine smil, hans kloke morsomme måte å se på tilværelsen på. Uten alt dette elskede fine mennesket, er savnet noen ganger uutholdelig, sier hun til Aftonbladet.

les også Ett år siden Avicii døde: – Forferdelig å leve med sorgen

Hun forteller at familien hele tiden ville være åpne om sønnens bortgang. En av grunnene var å motvirke stigma rundt selvmord.

– Det var ingen grunn til å skjule sannheten. Jeg er en ganske direkte person, jeg pakker ikke sammen ting. Det er tydelig at vi skal gå ut og fortelle. Det var viktig å gå ut og fortelle hvordan Tim var. Det var ikke mange som visste om problemene hans.

Tiden etter DJ-ens død var svært vanskelig for moren og familien.

– Traumatisk, jeg ble bedøvet av sjokket. Det var turbulent med alt som skjedde, samtidig som vi så alle de fantastiske menneskene som deltok i sorgen. Og fansen!

les også Låtanmeldelse Avicii – «Tough love»: Leken og edel fiolinpop

Anki Lidén har brukt mye tid de siste to årene på å strømme forskjellige serier. Det har vært en nødvendig virkelighetsflukt for henne. Hun klarer fortsatt ikke lytte til sønnens musikk.

– Nei, ikke ennå. Det går ikke. Da begynner jeg bare å gråte.

– Mange tror at du føler deg mye bedre etter to år, at det er lenge når du har mistet noen, men det er ikke noe tid for meg i det hele tatt. Noen ganger kan jeg ikke tro at han er borte, og jeg tror det er mye verre nå enn bare rett etterpå. Det er verre på en annen måte, nå har jeg virkelig begynt å ta det inn – og å miste et barn er så forferdelig. Sjokket og traumene varer så lenge når du mottar en slik melding.

Publisert: 24.05.20 kl. 09:06

Les også

Mer om Selvmord Avicii Stiftelser Musikk

Fra andre aviser