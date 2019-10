KRITISK TIL NY OMLEGGING: Tidligere nyhetssjef i TV2, Tom Egaland, kritiserte omleggingen på sosiale medier på mandag. Foto: Janne Møller-Hansen

Omlegging av «Østlandssendingen»: Tom Egeland: – Illusjonistisk

Mandag annonserte NRK sine planer om å samlokalisere Østlandssendingen etter nye Viken fylke fra nyttår i Fredrikstad. – Umulig oppdrag, mener tidligere nyhetssjef i TV2 Tom Egeland.

NRK annonserte mandag at distriktsnyhetene for Østfold og Østafjells vil fra nyttår kombineres med den nåværene Østlandssendingen, og vil forsøke å nå ut til de om lag 1,8 millioner innbyggerne i området.

Den tidligere nyhetssjefen bekymrer seg over konsekvensene lokaljournalistikken i regionen står overfor med omleggingen.

– At TV-seere på Geilo skal interessere seg for hva som skjer i Halden er illusjonistisk, mener Egeland, som uttrykket bekymringer for omleggingen i et Facebook-innlegg.

– En bastard som vil svekke lokal interesse

Tidligere TV2-journalist Oddvar Stenstrøm stiller seg bak Egelands kritikk, han mener den nye reformen kan ødelegge lokaljournalistikken på Østlandet. Spesielt ser han for seg at befolkningsstørrelsen i det nye Viken fylke kan vise seg problematisk for dekningen.

– Man får nå problemet at det er dobbelt så mange reportere til et like stort tidsrom, du får ikke pakket interessene til Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo på femten minutter, og journalistene får ikke gjort jobbene sine, sier Stenstrøm.

– Se for deg at man skulle prøve å lage en lokalavis for en så stor befolkning, det sier seg selv at det ikke går, mener Egeland.

– Denne bastarden vil svekke interessen for lokaljournalistikk i området, mener Stenstrøm.

GLAD FOR INNSPILL: Regionredaktør i «Østlandssendingen», Jannicke Engan er positiv til den nye omstillingen. Foto: Anders Leines/NRK

– Vi skal fokusere på å produsere god journalistikk

Jannicke Engan er regionredaktør i «Østlandssendingen». Hun er takknemlig for innspillene og ser lysere på omstillingen enn kritikerne.

– Det at folk har så mange meninger og innspill vil si at de bryr seg om det som blir sendt på lineær-TV, det syns vi er veldig hyggelig, sier Engan.

Engan mener størrelsen på regionen og kompetansebredden blant journalistene kan være til fordel for lokaljournalistikken.

– Vi får ansvar for Viken som blir det største fylket i Norge, vi skal jobbe for å skape god journalistikk og gode historier fra hele regionen som jeg håper og tror vil engasjere vårt publikum, sier regionredaktøren.

Redaktøren forteller at de var gjennom mange alternativ for omleggingen før den aktuelle planen ble vedtatt.

– Vi hadde en god diskusjonsrunde på hvilken løsning som ville gi det beste tilbudet for vårt publikum, og vi har troen på en regional tv-sending vil gi det beste tilbudet, forteller Engan.

Hun håper at publikum, inkludert de som er kritiske i dag, blir fornøyde når sendingen kommer på lufta.

