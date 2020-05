FESTER PÅ TV: Sandra Sophia Fjeldberg, Remi Amundø, Ariel Søyland, Håvard Skansgård, Linn Wøyen Lenes, Melina Johnsen, Øystein Lihaug, Pernille Gagnås og John Sammol Kemi var de som var med fra start av i den tredje sesongen av «Ex on the Beach Norge». Foto: TVNorge

TVNorge utsetter «Ex on the beach» og «71 grader nord»

Kanalen må sette flere produksjoner på vent som en følge av coronakrisen.

Den tredje utgaven av «Ex on the beach Norge» har rullet og gått på TV-skjermen og på strømmetjenesten DPlay denne våren.

Planen var at sesong fire skulle spilles inn allerede i mai i år på et helt nytt sted, men på grunn av coronaviruset som herjer om dagen har kanalen nå sett seg nødt til å utsette produksjonen.

Det skriver Kampanje.

Programmet produseres av produksjonsselskapet Rubicon, og de tre foregående sesongene har blitt spilt inn i henholdsvis Mauritius og Brasil.

– Det sier seg selv at det er problematisk å spille inn en ny sesong med «Ex on the Beach» i mai, så den opprinnelige planen utgår og produksjonen forskyves. Nøyaktig hvor, når og hvordan dette blir, er det for tidlig å si noe om nå, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks Norge Hanne McBride til Kampanje.

På samme tid må kanalen også utsette innspillingen av den neste utgaven av «flaggskipet» «71 grader nord. Denne produksjonen skulle opprinnelig vært i gang allerede.

– Det jobbes med en plan for dette, forteller McBride.

UTSETTER: Dette er de som deltok i «71 grader nord» i fjor. Nå er det bestemt at Discovery utsetter produksjonen av årets sesong. Foto: TVNorge

Mandag kunne VG melde at den britiske versjonen av realityserien «Love Island» på TV 2, som var planlagt innspilt på Mallorca i sommer, er avlyst.

– Vi har prøvd på alle mulige måter å få til innspilling av «Love Island» i sommer, men det er rett og slett ikke mulig å produsere det på en måte som kan sørge for sikkerhet for alle. Og det er førsteprioritet for oss, uttalte ITV-direktør Kevin Lygo i en pressemelding.

Publisert: 05.05.20 kl. 14:14

