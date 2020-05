MER PENGER: Kulturminister Abid Q. Raja økte fredag en kompensasjonspakke for kulturen med 300 millioner kroner til totalt 600 millioner kroner. Foto: Frode Hansen

300 friske millioner til kulturen

Totalt har Regjeringen nå gitt 600 millioner kroner til en kulturnæring i coronakrise.

Dette kom frem ved en pressekonferanse med kulturminister Abid Q. Raja fredag ettermiddag. Tidligere er det gitt 300 millioner for bortfall av billettinntekter, fredag ble det altså lagt til en lignende sum for bortfall frem til 15. juni.

Med fredagens kompensasjonspakke er det bevilget 1, 6 milliarder kroner til frivilligheten, idretten og kulturen i en tre måneders periode frem til 15.juni.

Hovedorganisasjonen Virke var raske med å mene at Regjeringen likevel ikke gjør nok for kulturen og at pakken ikke vil treffe godt nok.

Virke-leder Ivar Horneland Kristiansen skriver i en pressemelding at en utvidelse til 15. juni er positivt, men altfor kort, fordi kulturlivet vil være delvis stengt langt frem i tid.

– Virke mener langsiktige ordninger må på plass raskt, skriver Kristensen i uttalelsen.

les også Anslår at avlyst kultursommer kan koste tre milliarder

Dette er kritikk som tidligere har kommet fra en rekke organisasjoner og enkeltpersjoner i en kriserammet norsk kulturnæring, blant andre Creo, GramArt, Norske konsertarrangører og Norske kulturhus. Fredag reagerte også Musikkrådet, etter at Raja torsdag lanserte en redningspakke til Korps-Norge.

VG snakket med Raja om kritikken fra kulturlivet etter pressekonferansen fredag.

– Jeg forstår det veldig godt at kulturlivet har det vanskelig. Det er jo ganske dårlig økonomi i utgangspunktet i sektoren, og mange lever fra et oppdrag til et annet. Jeg vil si at vi har laget en rekke ordninger, nå har vi en ordning nå som dekker bortfall av billettinntekter på 600 millioner kroner for en tre måneders periode, sier kulturminister Raja til VG.

les også Gard B. Eidsvold til Abid Q. Raja: – Jeg er redd

– I tillegg har vi laget det vi kaller kontantstøtteordning, det vil si at de som har faste, uunngåelige utgifter - de må komme inn under Finansdepartementets ordning. Det vil si de som jobber med lyd og lys og scene, og som har faste utgifter, de kommer inn under det. Så har vi selvstendig næringsdrivende og frilansere, de har kommet inn under NAVs generelle ordning som gjelder for hele samfunnet og skal dekke bortfallet av penger til livsopphold, sier Raja, som mener at ordningene treffer bredt.

les også Arrangementer for over 500 forbudt til 1. september

– Dette treffer veldig mange i vår sektor. Selvfølgelig dekker det ikke opp for det inntektsbortfallet man har, men vi stiller opp med de nødvendige midlene, og jeg håper man ser at i sum så er dette mye midler. Vi gjør så godt vi kan for å treffe bredest mulig, og så har vi stor respekt for at mange vil føle at det gjerne skulle ha vært mer penger i dette, sier han.

les også Alle store festivaler er avlyst: – En tung dag

Kulturministeren hadde også husket filmbransjen i dag. I alt 85 millioner kroner blir nå frigjort for å redde alle film- og serieinnspillinger som har stoppet opp.

Publisert: 08.05.20 kl. 20:55

