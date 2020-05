LIVESTREAM: Lørdag kl. 18 kan du høre Arve Tellefsen spille for pasienter og sykehusansatte landet rundt. Foto: Christian Clausen

Arve Tellefsen: – Prøvde å spille fiolin med engangshansker

Coronaviruset stoppet livekonserten til Arve Tellefsen i Friluftssykehuset ved Rikshospitalet i kveld. Nå strømmes den i stedet.

Tellefsen og pianist Kjetil Bjerkestrand skulle opptrådt fysisk for 35 pasienter, men nå blir konserten digital i stedet. Den strømmes på VGTV klokken 18 lørdag kveld.

I tillegg strømmes den for pasienter og ansatte på sykehus landet rundt, i regi av Håvard Hernes, daglig leder i stiftelsen Friluftssykehuset.

Konserten skjer i en hytte i skogen, noen meter fra Rikshospitalet, tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta i samarbeid med Hernes.

– Vi vil være med og takke helsearbeiderne som har gjort en fabelaktig innsats, sier Arve Tellefsen til VG.

– Hvis vi også kan bringe litt atspredelse og glede til dem som ligger på sykehus i denne ekstra vanskelige tiden, er det veldig hyggelig.

SNØHETTA-ARKITEKTUR: Håvard Hernes i hytta, noen få meter fra Rikshospitalet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Hyppig håndvask og engangshansker

Selv har han holdt seg mye innendørs etter virusutbruddet.

– Jeg øver på fiolinen tre-fire timer hver dag, så jeg er mye hjemme med fiolinen, sier Tellefsen, som forteller at han bruker engangshansker når han handler i matbutikken.

– Jeg har også prøvd å spille fiolin med engangshansker, men det gikk ikke bra, sier han.

Til Dagbladet har 83-åringen fortalt at han dro til Nord-Italia i slutten av januar, for å delta i skirennet Marcialonga. Like etter ble området et av de hardest rammede stedene i Europa for coronaviruset.

Da han kom hjem til leiligheten på Frogner, kom de første meldingene om syke. Dette gjorde Tellefsen engstelig.

– Jeg vasker hendene 10, 12 ganger om dagen, men det er jeg vant med. Det handler om at for meg er fiolinen noe fantastisk. Da vil jeg ha rene hender. Det er nok først og fremst et ritual eller en tvangstanke, forklarer han.

Når han løfter fiolinen ved Rikshospitalet lørdag kveld, har Elvira Nikolaisen og fire andre artister opptrådt der før ham.

– Hytta er veldig kul, men veldig trang. Det er ikke akkurat en konserthall, så jeg er veldig spent på akustikken, sier Tellefsen.

Fra før har Sørlandet sykehus et lignende bygg.

Håvard Hernes sier byggene er laget for å gi pasienter og pårørende et avbrekk fra sykehuskorridorer og operasjonsstuer.

– Ironisk nok ble jeg selv syk i fjor. Bare det å få en liten pause fra sykehuskorridoren og behandlingen og gå inn et vakkert bygg, var utrolig godt, sier Hernes.

– Der kan du være helt alene og høre på fuglene eller regnet, eller lese bibelen og ta deg et glass vin, eller møte familien eller psykologen i helt andre omgivelser, fortsetter han.

– En god venn av meg som er døende, skal se den på sykehuset, med ost og skinke som jeg kjørte til ham i går, sier Hernes.

– Moren hans på 74 år skal se den hjemme med et glass portvin. Det er en flott måte å møtes på, gjennom å dele en opplevelse, i disse vanskelige coronatider.

I 2014 sjarmerte Tellefsen beboerne på Bakklandet menighets omsorgssenter i Trondheim:

Publisert: 02.05.20 kl. 16:03

