GIFTEKLARE: Prinsesse Beatrice og forretningsmannen Edoardo Mapelli Mozzi - her på et offisielt bilde fra da de forloevt seg i fjor høst. Foto: Princess Eugenie / Reuters

Bryllupsdatoen skal være satt for prinsesse Beatrice

Ifølge flere medier gifter prinsesse Beatrice (31) og forretningsmannen Edoardo Mapelli Mozzi (37) seg 29. mai.

Nå nettopp

Daily Mail og People er blant dem som skriver at de har fått nyheten bekreftet fra kilder tilknyttet kongehuset. Også Hello!, som spesialiserer seg på kongestoff, melder at datoen skal være satt.

Nyheten er bredt sitert det siste døgnet, blant annet av The Observer og Harper’s Bazaar.

Paret skal angivelig ha en privat fest uten for mye ståhei på Buckingham Palace, og dronning Elizabeth (93) står for invitasjonen.

Hvor selve vielsen skal foregå, er ikke kjent, men Royal Military Chapel blir av flere medier trukket frem som et aktuelt sted.

Hoffet har imidlertid til gode å kunngjøre datoen formelt, men ifølge de ikke navngitte kildene, vil det skje om kort tid.

Fersk romanse

Prinsessen viste frem sin italienskfødte kjæreste for første gang i offisiell sammenheng i mars i fjor. Da hadde de to svermet i «hemmelighet» i litt over et halvt år. I september i fjor forlovet de seg.

Selv om forholdet er nokså ferskt, har Mozzi og hans foreldre vært venner av Beatrices skilte foreldre, prins Andrew (59) og hertuginne Sarah (60) i lang tid.

Husker du? Prinsessen selger omstridt bryllupshatt

Bryllupet skjer etter en tid med mye turbulens i kongefamilien. Ikke bare står Beatrices far i stormen etter sex-anklager. Beatrices fetter, prins Harry (35), har vakt voldsom oppstandelse etter at han og kona, hertuginne Meghan (38), bestemte å trekke seg ut av kongehuset og flytte til Canada.

Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt

Britiske medier har skrevet at prinsesse Beatrice og hennes yngre søster, prinsesse Eugenie (29), kan komme til å få en mer fremtredende rolle i regi av Slottet, nå som Harry og Meghan har tatt avstand fra sine tidligere kongelige plikter.

Da prinsesse Eugenie giftet seg med nattklubbmanager Jack Brooksbank (34) høsten 2018, hadde hun en størrre og mer fasjonabel fest enn det storsøsteren nå skal legge opp til. BBC og ITV har tidligere opplyst at de ikke kommer til å sende Beatrices vielse på TV.

Beatrices utkårede er ikke bare en styrtrik businessmann, han skal også være svært engasjert i ulike veldedighetsprosjekter. Bryllupet er det første for dem begge, men Mozzi har en sønn fra et tidligere forhold.

Publisert: 07.02.20 kl. 09:35

