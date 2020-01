IKKE LENGER KONGELIGE: Meghan og Prins Harry får Dronning Elizabeths støtte når de nå ikke lenger er en offisiell del av kongefamilien. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Skal ikke lenger bruke kongelige titler og mister pengestøtte - får dronningens støtte

I en ny kunngjøring fra britiske kongehuset står det at dronningen har forståelse for hertugparets opplevelser siste tiden.

Mandag denne uken kom kunngjøringen om at dronning Elizabeth godtok hertugparet av Sussex sitt ønske om å trappe ned kongelig virksomhet.

Hun skulle ha ønsket det motsatte, men i et møte med Harry og sine nærmeste kommet til en løsning.

Lørdag kom det en ny uttalelse om at dronningen ønsker at dagens avtale skal la hertugparet bygge et lykkelig og fredfullt liv.

– Meghan, Harry og Archie vil alltid være elskede medlemmer av min familie, skriver hun i støtteerklæringen.

Samtidig skriver dronningen at hun har forståelse for hertugparets utfordringer de siste årene. Spesielt er hun stolt av Meghan som så raskt ble en del av familien.

– Jeg anerkjenner utfordringene de har hatt som følge av intens granskning de siste to årene og respekterer deres ønske om et mer selvstendig liv, skriver dronningen.

Hertugparet publiserte støttemeldingen fra dronningen på sin offisielle Instagram.

I en uttalelse fra Buckingham Palace kommer det lørdag frem at hertugparet har kommet til en enighet med kongehuset om deres plan for å være finansielt uavhengige.

«Hertugparet er takknemlige for støtten fra hennes majestet og kongefamilien for deres støtte når de nå tar fatt på neste kapittel i livene sine».

«Som avtalt i den nye ordningen forstår hertugparet at de er pålagt å gå tilbake på sine kongelige oppgaver, inkludert militære utnevnelser. De vil ikke lenger motta offentlige midler for sine royale plikter», heter det i uttalelsen.

Videre står det i uttalelsen at de med dronningens velsignelse vil fortsette å støtte organisasjonene som de er oppnevnt som beskyttere for. Samtidig kan de ikke formelt representere dronningen.

De skal likevel ha gjort det klart at de vil fortsette å opprettholde Dronningens verdigrunnlag i sitt videre arbeid.

Videre i avtalen kommer det frem at de ikke lenger vil bruke sine kongelige titler, da de ikke lenger vil være en offisiell del av den britiske kongefamilien.

I uttalelsen står det videre at de har blitt enige om å tilbakebetale det som ble brukt for å pusse opp boligen deres, Frogmore Cottage.

Ifølge uttalelsen vil den nye avtalen tre i kraft våren 2020, og Buckingham Palace vil ikke kommentere hvordan hertugparets sikkerhet vil ivaretas i fremtiden.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken sto det at Prins Harry og Meghan mister sine kongelige titler. I meldingen som Buckingham Palace har sendt ut kommer det frem at de ikke lenger vil bruke titlene, ikke at de mister dem. Artikkelen ble endret og oppdatert den 18.01.20 klokken 20.08.

Publisert: 18.01.20 kl. 19:44 Oppdatert: 18.01.20 kl. 20:20

