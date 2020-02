Dr. Luke og Kesha avbildet sammen i 2011. Foto: Mario Anzuoni / X90045

Domstol: Kesha ærekrenket stjerneprodusent

Kesha må betale erstatning til produsenten hun anklaget for voldtekt. Artistens advokater har varslet at de vil anke.

Ines Margot Zander

Denne uken kom en ny omdreining i den rettslige striden mellom artisten Kesha og hennes tidligere produsent Dr. Luke.

Kesha har anklaget ham for voldtekt av både henne og Katy Perry. En dommer i New York Supreme Court har denne uken slått fast at Keshas anklager om at produsenten har voldtatt Katy Perry er å anse som ærekrenkelser.

Det melder blant andre det britiske musikkmagasinet NME.

Kesha ble også dømt til å betale 374.000 dollar, nesten 3,5 millioner kroner, til Dr. Luke i forsinkede royalties.

Årelang disputt

Den rettslige striden mellom Kesha Rose Sebert og Dr. Luke, hvis egentlige navn er Lukasz Gottwald, har pågått siden 2014.

Da saksøkte Kesha Dr. Luke for voldtekt og trakassering. Han har benektet dette, og i 2017 svarte han med å saksøke artisten for ærekrenkelser.

Han anklaget henne da for å ha brutt kontrakten mellom dem, og for å ha kommet med falske voldtektsanklager i et forsøk på å komme seg ut av kontrakten.

Senere har Katy Perry blitt trukket inn i konflikten mellom de to. Det amerikanske nettstedet The Blast publiserte i 2018 rettsdokumenter hvor det fremgår at Kesha hevdet at Dr. Luke også hadde voldtatt Perry.

Sentralt i saken er en tekstmelding fra Kesha til Lady Gaga, hvor hun hevder dette.

Kesha på scenen i 2018. Foto: Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Perry har benektet påstanden. Hennes vitnemål var, sammen med manglende bevis, sentralt for utfallet i saken om ærekrenkelser, sier dommer Jennifer G. Schecter, ifølge NME.

Schecter understreket at avgjørelsen ikke gir noe endelig svar på hvorvidt Kesha ble utsatt for et seksuelt overfall av Dr. Luke.

Det skal en jury ta stilling til i en separat rettssak.

Vil anke

Dr. Lukes advokat Christine Lepera sier saken har vært viktig for hennes klient for å få oppreisning for «den alvorlige skaden Keshas uriktige voldtektsanklage har påført Dr. Luke, hans familie og forretning».

– Dagens viktige avgjørelse fra retten tar Dr. Luke nærmere den rettferdigheten han søker, fortsetter hun.

Keshas advokater har allerede varslet at de er uenige i dommerens avgjørelse og vil anke saken, skriver Rolling Stone.

Publisert: 08.02.20 kl. 04:59

