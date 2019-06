SYK: Christine Koht ankommer bursdagen til Harald Eia i 2016. Foto: Frode Hansen

Christine Koht: - Det eneste jeg drømmer om er å få oppleve en helt vanlig dag

Christine Koht har opplevd vonde tilbakefall og tenker mye på døden, men skal etter planen skrives ut av sykehuset i sommer.

Aftenposten har gjennom podkasten «Koht vil leve» fulgt sykdomsutviklingen til komikeren siden hun ble kreftsyk for et halvt år siden.

De siste ukene har imidlertid podkasten ikke kommet ut, fordi Koht har hatt tilbakefall.

I den siste episoden av podkasten, som kom ut i natt, forteller moren Kirsten at det har ballet på seg med stadig nye ting siden hun ble lagt inn med leverbetennelse i mars. Liggesår, sukkersyke og sopp i lungene, forteller moren.

Et møte journalist Joachim Førsund skulle ha med Koht, blir avlyst i siste liten fordi hun hadde pådratt seg alvorlig lungebetennelse.

– Nå sa Christine «nå har jeg det like vondt som jeg hadde det i Tønsberg». «Nå vil jeg dø, mamma», sa hun til meg. «Nå orker jeg ikke mer, mamma», sa hun.

Dette bekreftes av Koht senere i podkasten at hun har ønsket å dø tre ganger, men at hun grunnleggende har en voldsom livslyst. Koht sier selv at hun har hatt dårlig samvittighet for at hun har vært for syk til å møte Førsund.

– Vi visste ikke at jeg skulle bli så dårlig. Jeg synes bare det går nedover. Så kommer alle disse infeksjonene. Og de er så vonde. Jeg har så lyst å lage podkast. Jeg hadde aldri trodd jeg kunne bli så syk. Jeg tenker veldig, veldig mye på døden. Det eneste jeg drømmer om er å få oppleve en dag som andre mennesker ikke husker engang. En tirsdag, eller en onsdag. En helt vanlig dag. Hvor jeg kan ta på meg klær og bare sitte. Ikke gjøre noen ting. Det er så mange gleder i løpet av en dag som ingen husker er mange, mange ting, sier Koht i podkasten.

Hun forteller imidlertid også at hun har fått beskjed fra legene om at hun «ikke skal dø i år», og legen opplyser i podkasten at det ser ut som mye av kreften hennes er borte.

Førsund opplyser at denne femte episoden av «Koht vil leve», også blir den siste. Og sier at Koht de neste ukene skal gjennom operasjoner for å fjerne noen resterende svulster, før hun etter planen skal skrives ut.

24. mai sa journalist Joachim Førsund, som lager podkasten, at alle videre opptak var avlyst fordi hun hadde fått et virus og var innlagt på sykehus i full isolasjon.

I slutten av januar meldte VG at Koht hadde blitt kreftsyk og var tvunget til å avlyse alt av forestillinger i nærmeste fremtid.

A-magasinet fortalte historien hennes i en artikkel i februar.

Publisert: 06.06.19 kl. 07:54