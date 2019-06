SA JA: Arnold Schwarzenegger datter Katherine Schwarzenegger giftet seg i helgen med ti år eldre Chris Pratt. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Skuespiller Chris Pratt og Katherine Schwarzenegger har giftet seg

Bare drøye ett år etter at de traff hverandre, har det profilerte paret tatt forholdet ett steg videre.

Nå nettopp







Hollywood-stjernen Chris Pratt (39) og forfatter Katherine Schwarzenegger (29) traff hverandre i juni i fjor. Lørdag giftet paret seg i Montecito, California. Det skriver flere medier, deriblant Daily Mail og CNN.

Paret skal ha giftet seg på det eksklusive femstjernershotellet San Ysidro Ranch, og Katherine Schwarzenegger skal ha ankommet stedet arm i arm med sin far.

Sett denne? Slik gikk det da Chris Pratt var gjest i Saturday Night Live:

Det var i januar at 39 år gamle Pratt på sin Instagram avslørte at han og Schwarzenegger hadde forlovet seg, bare et drøyt halvår etter at de møtte hverandre.

«Søte Katherine, så glad for at du sa ja! Jeg er over meg av begeistring for at jeg skal gifte meg med deg. Stolt av at jeg skal leve i troen med deg», skrev han den gang.

Katherine Schwarzenegger er datter ab Hollywood-stjerne og tidligere guvernør i California, Arnold Schwarzenegger (71) og kona Maria Shriver (63).

Chris Pratt har tidligere vært gift med skuespiller Anna Faris (42). De to ble separert i 2017 og ble skilt året etter. Pratt og Faris kunngjorde bruddet i en felles uttalelse på Facebook. Sammen har eks-paret sønnen Jack (6) sammen.

les også Disney snur: James Gunn gjeninnsatt som «Guardians of the Galaxy»-regissør

Chris Pratt har de siste årene medvirket i flere store Hollywood-filmer, blant annet «Guardians of the galaxy», «Jurrasic World» og de siste «Avengers»-filmene. Pratt, som er halvt norsk, var sammen med Oscar-vinner Jennifer Lawrence også hovedrolleinnehaver i norske Morten Tyldums storfilm «Passengers».

Publisert: 09.06.19 kl. 17:33