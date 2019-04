STOLT: Prins Harry (34) forteller at han er «veldig stolt» over å jobbe med dokumentarserien sammen med Oprah Winfrey (65). Foto: Jordan Strauss/Invision/AP og Doug Peters/EMPICS Entertainment

Prins Harry og Oprah Winfrey lager serie sammen

Sammen skal de lage en dokumentarserie om psykisk helse.

Talkshowverten Oprah Winfrey (65) og prins Harry (34) skal samarbeide i en ny dokumentarserie om mental helse for Apple .

Det bekrefter Kensington Palace i en offentlig uttalelse, skriver ABC News.

Dokumentarserien vil bestå av flere deler, hvor serien skal ha fokus på mental helse og psykiske sykdommer.

I en offisiell uttalelse skriver Kensington Palace at hensikten med dokumentarserien er å inspirere seerne til å ha en åpen samtale om psykisk helse, samt vise hvordan man kan takle utfordringene.

Prins Harry har tidligere vært åpen om sin psykiske helse etter at hans mor, prinsesse Diana, døde i 1997.

Sammen med hertuginne Meghan (37) har paret fokusert på mental helse gjennom organisasjonen The Royal Foundation, skriver nettsiden. Hensikten med organisasjonen er at det ikke skal være tabubelagt å snakke om psykisk helse.

I en offisiell uttalelse forteller prins Harry at han er «veldig stolt» over å jobbe med dokumentarserien sammen med Oprah Winfrey. Han avslører også at de to har jobbet med prosjektet i flere måneder.

«Jeg tror at god mental helse er nøkkelen til et godt lederskap, produktivt samfunn og et målbevisst-jeg», sier prinsen i uttalelsen.

Videre legger 34-åringen til at han håper serien vil være positiv, opplysende og inkluderende ved å dele historier fra verden rundt.

