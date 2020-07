VENTER BARN: Modellen og influenceren Gigi Hadid. Foto: Evan Agostini / Invision

Gigi Hadid åpner opp om graviditeten

Supermodellen (25) viser frem babymagen og forteller hvorfor hun så langt har holdt en lav profil under graviditeten.

Nå nettopp

Supermodellen Gigi Hadid venter sitt første barn sammen med artist-kjæresten Zayn Malik. På Instagram har Hadid over 55 millioner følgere, og tidligere har hun delt flittig både fra privatlivet og livet som supermodell.

Siden det ble kjent at Hadid ventet sitt første barn, har det imidlertid blitt langt mer stille.

I en sending på Instagram åpner hun nå opp om hvorfor hun har valgt å holde graviditeten så privat, samtidig viser hun også frem en voksende mage.

– Her er magen min alle sammen, sier Hadid i sendingen mens hun holder seg på magen.

SUPERPAR: Zayn Malik og Gigi Hadid venter sitt første barn sammen. Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I sendingen svarte modellen på spørsmål fra fansen. Hun benyttet også anledningen til å takke for alle positive kommentarer og spørsmål om graviditeten.

– Jeg tror mange lurer på over at jeg ikke deler mer, men altså, jeg er gravid midt i en pandemi. Selvsagt er ikke graviditeten min den viktigste tingen som foregår i verden, sa hun og pekte mot Covid-19-pandemien og Black Lives Matter-bevegelsen.

Selv om hun ikke har delt mye fra graviditeten i sosiale medier, forsikrer hun likevel fansen om at hun har dokumentert graviditeten godt for å bevare minnene.

– Jeg har tatt masse bilder av kulen på magen for å sende det til venner og familie. Det har vært veldig søtt og spennende. Jeg kommer til å dele mer av det i fremtiden, men jeg har ikke hastet inn i det.

les også Gigi Hadid bekrefter babynyhet og røper «carvings»

Hadid, som er en av verdens mest ettertraktede modeller, sier også at hun vil skåne seg selv fra presset i sosiale medier.

– Jeg skriver mye i dagboken min, men jeg har ikke lyst til å våkne hver morgen under graviditeten og bekymre meg for at jeg må se fin ut eller være nødt til å poste noe, sier hun

Tidligere har det skapt overskrifter at Hadid har holdt magen skjult, noe hun har gått ut mot på Twitter. Der skrev hun at hun deler tanker om graviditeten sin når hun selv ønsker det.

Nyheten om at Hadid og Malik blir foreldre ble først kjent i internasjonale medier, før Hadid selv bekreftet familieforøkelsen overfor talkshowverten Jimmy Fallon. Den gang røpet hun også at hun har hatt såkalte «cravings» for et spesielt bakverk i svangerskapet.

Publisert: 16.07.20 kl. 12:12

