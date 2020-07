SATT PÅ VENT: Etter at seks personer fikk påvist corona-smitte, ble innspillingen av Odd-Magnus Williamsons film, «Ingenting å le av», stoppet på ubestemt tid. Foto: Odin Jæger

Statister kritiske etter smitteutbrudd på «Odda»-sett: – Jeg er forbannet

Flere er kritiske etter at seks personer fikk påvist coronasmitte etter innspillingen av «Ingenting å le av». Nå legger filmselskapet seg langflate.

VG var mandag til stede på Chat Noir i Oslo, der det ble gjort opptak til filmen «Ingenting å le av», en film der Odd-Magnus Williamson (39) har skrevet manus og spiller hovedrollen.

Torsdag fikk VG bekreftet at seks personer på filmsettet har testet positivt for coronaviruset, noe som har ført til at produksjonen har blitt satt på vent på ubestemt tid.

Fredag holdt regjeringen en pressekonferanse om situasjonen rundt coronaviruset. Der talte også avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, som i sin tale dro fram smittetilfellene på filmsettet i Oslo.

– Så skal jeg si litt om lokale utbrudd. Som vi har sett før, regner vi med flere lokale utbrudd. Eksempler nå er utbrudd i Moss og også et utbrudd på en filminnspilling i Oslo, som ble omtalt i media i går. Flere av disse utbruddene er knyttet til utenlandsreiser, sa hun på pressekonferansen.

Totalt 143 statister skal ha medvirket under mandagens innspilling. Og som en konsekvens av nyheten om at flere i produksjonen har blitt smittet med viruset, er bekymringen og frustrasjonen stor blant enkelte av statistene.

Etter hva VG får opplyst møtte statistene opp på Chat Noir tidlig på morgenen mandag. De ble så delt inn i grupper på 20, for så å bli geleidet opp på galleriet over storsalen. Der skal de ha sittet tett sammen med sin gruppe i opptil halvannen time, kun med avstand til de andre gruppene – i påvente av at de skulle plasseres i salen under.

På Facebook finnes det en side som heter «Statisters diskusjonsforum», som i skrivende stund teller 609 medlemmer. Der er det flere som ytrer sin misnøye etter at nyheten ble kjent torsdag.

«Jeg er forbannet! På produksjonen av ’Ingenting å le av’ på Chat Noir på mandag ante vi ugler i Covid-mosen, da nesten 200 statister ble presset sammen på balkongen. Null sosial distansering, vi satt bokstavelig talt skulder mot skulder. Hva hjelper da masse antibac»? er det én som skriver.

Innlegget følges opp av en rekke kommentarer. Noen er kritiske, mens andre forsvarer smittevernhensynene som ble tatt under innspillingen.

«Jeg krevde å få ha to-seteren for meg selv og fikk lov til det. Men gruppene ble ikke holdt strengt adskilt hele tiden. Altfor mange på settet samtidig spør du meg», skriver én.

VG har vært i kontakt med flere av statistene, og det er delte meninger om smittevernhensynene som ble tatt denne mandagen.

Flere av dem VG har snakket med sier de er redde for å miste fremtidige statistjobber om de står frem med navn. VG har derfor valgt å anonymisere dem.

– Folk snakket om det mens vi satt der, noen på fleip og andre på alvor. Noen ville sitte i utkanten av gruppen på 20. Det var en litt ekkel stemning, synes jeg. Nede var det bedre, selv om det nok ikke var over en meters avstand alle steder, sier én av statistene til VG.

– Har dere ikke også et ansvar selv for å ta avstand her, eller å forlate produksjonen om det blir for ille?

– Jo, vi har vel til syvende og sist det. Men utifra den informasjonen jeg fikk, så stolte jeg på produksjonen. At de hadde kontroll på sine ting. Det er kanskje litt naivt, men sånn så jeg på det.

TRØBLETE START: Odd-Magnus Williamson har skrevet manus og har hovedrollen i «Ingenting å le av». Spiller i filmen gjør også Sara Khorami, Mens Petter Næss har regi. Foto: Odin Jæger

– Så hva mener du de burde gjort annerledes?

– De burde kanskje vært mer åpne om det smutthullet de brukte i forhold til å kna så mange sammen. Det var kanskje på grensen til uforsvarlig å kjøre så mange sammen på samme tid.

Ifølge denne statisten fikk de ikke beskjed i forkant om hvor mange de kom til å bli.

– Om jeg hadde visst det, tror jeg ikke at jeg ville blitt med på dette, sier personen.

Statistene forteller at noen av dem var til stede en halv dag, mens andre var der hele dagen. De som var der en halv dag skal ha fått betalt 500 kroner, mens de om var der hele dagen skal ha fått betalt det dobbelte.

Nå må de som eventuelt får påvist smitte, samt de som ikke får testet seg, i en ti-dagers karantene – noe som betyr at de må kansellere mulige andre jobber.

– Det er klart det er surt, sier én av statistene til VG.

Smittevernlege i Oslo kommune, Frode Hagen, synes det er vanskelig å uttale seg om denne konkrete saken siden han ikke var til stede selv.

– Men det er de generelle smittevernreglene som gjelder. Det er avstanden til hverandre som er det viktigste. Det handler om hvor godt de har klart å opprettholde disse anbefalingene.

Og:

– Generelt er det sånn at om man ikke kommer fra samme husstand eller har nær kontakt, så skal man holde avstand på minst én meter. Det vil gjelde overalt.

– Så du mener at dette burde vært håndtert annerledes?

– Jeg kan ikke kommentere denne konkrete saken. Jeg vil minne om at det er viktig å forholde seg til de generelle smittevernreglene.

GIKK MED MUNNBIND: Da VG mandag var på filmsettet, var det tydelig at produksjonen hadde tatt sine forholdsregler. Men flere av de 143 statistene er kritiske. Foto: Odin Jæger

Produsent for «Ingenting å le av» i Hummelfilm, Gudny Hummelvoll, forteller til VG at hun selv ikke var oppe på galleriet, men har snakket med dem som hadde ansvaret der.

– Først og fremst forsøkte vi å få tak i statister i store grupper som har en relasjon til hverandre, men fikk ikke tak i mange nok store grupper, slik at noen statister ble booket som enkeltpersoner. Men vi delte dem opp i grupper på 20, for å få dem mest mulig spredt og oppfordret dem til å holde mest mulig avstand. Vi beklager at det har oppstått situasjoner der folk ble sittende for tett.

– Det er selvfølgelig fortvilende at det i ettertid er påvist smitte hos vår stab, og at vi derfor setter mange i en vanskelig situasjon. Men jeg vet at alle har prøvd å gjøre sitt beste for å holde avstand og følge regler, og kan bare beklage at denne situasjonen har oppstått. Vi beklager selvfølgelig alle ubeleiligheter dette har medført i ettertid for alle som var med oss denne dagen, sier hun.

– Det var 143 statister der. Ble det tatt en vurdering på om det var for mange?

– Kunstnerisk sett ville vi hatt mange flere, men vi valgte å sette 150 som en maksgrense. Vi vurderte det til forsvarlig å ha et så stort antall i et så stort lokale innenfor de retningslinjene som er foreskrevet, forteller Hummelvoll.

En annen statist VG har vært i kontakt med synes produksjonen håndterte situasjonen bra.

– Det er sjelden man er på et sett med så mange statister som det var i denne produksjonen. Og det er klart, risikoen for å bli smittet er jo der. Jeg la merke til at det var flere som sa «Jeg vil ikke sitte så nærme». Og det ble tatt hensyn til. Vi kunne ikke vite om folk var friske eller syke, men jeg satt med folk jeg kjente og følte meg trygg.

– Så du følte deg godt ivaretatt?

– Ja, jeg har egentlig ikke så mye kritikk å komme med, etter min oppfatning foregikk dette på en grei måte. Smitte kunne like gjerne skjedd på t-banen. Personlig synes jeg det er mest trist for produksjonens del. Jeg skjønner at folk blir fortvilet, men jeg ser ikke helt hvorfor man skal hisse seg så voldsomt opp.

Statisten understreker at det gjenstår å se om noen, eventuelt hvor mange av de 143, som kan ha blitt smittet etter filminnspillingen.

– Hvis ingen statister er smittet viser det jo bare at tiltakene har fungert. Jeg tenker at det er for tidlig å konkludere, mener personen.

