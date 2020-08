BRUTALT: Odd-Magnus Williamson legger ikke skjul på at han blir opprørt og lei seg av å se enkelte av meldingene kona Tinashe får tilsendt av fremmede. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

Tinashe Williamson: – Drøyt og ganske skummelt å få drapstrusler

Modellen og skuespilleren (39) sier hun er blitt drapstruet to ganger, og medgir at hun opplever det som skremmende.

I starten av juli ble det kjent at modell Tinashe Williamson (35) og artist Maria Mena (34) sammen oppsøkte Grønland politistasjon i Oslo og anmeldte rasistiske ytringer de hadde blitt utsatt for.

«Hvordan skal vi forvente at barna tør å si ifra til tillitspersoner når de opplever rasisme, hvis ikke vi gjør det? I dag sender vi et tydelig signal, det er nok nå. Anmeldt», skrev Williamson på sin Instagram den gang under et bilde av seg selv og Maria Mena.

Til VG forteller 35-åringen at hun ikke har hørt noe fra politiet i etterkant.

– Jeg tipper at det vil ta litt tid. Jeg er spent på utfallet, selv om det sannsynligvis blir henlagt. Det handler mer om å sende et signal ved å anmelde, mener hun.

Gjentatte ganger har hun følt hat basert på hudfarge tett på kroppen. Hun sier at hun to ganger også er blitt drapstruet.

– Det er drøyt og ganske skummelt å få drapstrusler. Først og fremst blir jeg redd, fordi man ofte ikke vet hvem avsender er. Man blir redd, lei seg og sint, spesielt fordi jeg ikke vil at barna mine skal oppleve det samme. Men oftest handler det bare om rasistisk dritt. Det finnes mange idioter der ute, men heldigvis er de aller fleste der ute fine folk.

VG møtte Tinashe og mannen Odd-Magnus Williamson i forbindelse med innspillingen av filmen «Ingenting å le av», der «Odda» som han populært kalles, har skrevet manus og spiller hovedrollen. Senere kunne VG avsløre at innspillingen har blitt satt på vent etter at seks personer på settet hadde fått påvist coronasmitte.

GIKK TIL POLITIET: Maria Mena og Tinashe Williamson valgte i starten av juli å politianmelde rasistiske ytringer – etter å ha blitt oppfordret til det av politiet selv. Foto: Maud Lervik

Odd-Magnus Williamson legger ikke skjul på at det er tøft å stå på sidelinjen og se på hvordan kona blir behandlet av enkelte.

– Det er brutalt. Men man må bare akseptere at verden er skrudd sammen på den måten. Det som er kjipt er å se de som ikke forstår alvoret i det. Personer som debatterer på Facebook og fortsatt bruker n-ordet. Politikere som hevder det ikke finnes rasisme – det gjør meg rett og slett lei meg.

Han fortsetter:

– Det er så vanvittig mye rasisme rundt omkring, og da snakker jeg både om utilsiktet og bevisst rasisme. Først og fremst må vi bli enige om at dette er et problem. Dessverre oppfatter jeg det som at mange faktisk ikke skjønner at det er det.

les også Mena og Williamson anmelder rasisme: – Gråt i hele går

39-åringen merker rasismen på kroppen først og fremst gjennom det kona Tinashe blir utsatt for. Og det skjer hyppig, ifølge den profilerte skuespilleren.

– Vi har vært sammen i åtte år, og jeg har vel sett det cirka 50 ganger i løpet av disse årene. Alvorlige ting, som handler om drapstrusler, og de små «uskyldige hverdagslige kommentarene». Men «trøkket» er så stort. Og sånn har det vært helt siden hun var fem år gammel. Det er dette jevne «trøkket» mot mennesker med annen hudfarge vi hvite trenger å anerkjenne. Og ikke avfeie det med at «det finnes ikke mye rasisme i Norge».

NY FILM: «Odda» er i full gang med innspillingen av filmen «Ingenting å le av», der han har skrevet manus og spiller hovedrollen. Sara Khorami spiller også i filmen, mens Petter Næss har regi. I forrige uke ble det kjent at innspillingen er satt på vent som en følge av coronautbrudd på settet. Foto: Odin Jæger

– Blir du ikke forbannet når du ser det med egne øyne?

– Nei, egentlig ikke. Jeg blir mest lei meg. Og jeg kan ikke bagatellisere det. En ukrainsk ekstremist sendte Tinashe drapstrusler. Andre nordmenn har gjort det før. Og hvor lenge siden var det vi hadde et rasistisk drap i Norge? Det var Philip Manshaus. Og hvor lenge siden var det før det igjen? Hvor mange rasistisk motiverte drap har vi hatt her i landet de siste 20 årene? Det er ganske mange. Tar vi rasistisk motiverte drapstrusler på alvor? Jeg må i hvert fall gjøre det. På vegne av familien min og barna mine, uavhengig av om den personen er god i norsk rettskrivning eller ikke.

les også Maria Mena (34) utsatt for rasisme: – Veldig lei meg

Han mener det finnes enda bedre virkemidler for dem som blir utsatt for rasisme enn å gå til politianmeldelse.

– Det var noen som skrev et sted at man ikke bør anmelde, men saksøke. Det går fortere, samtidig som den eller de som har skrevet en idiotisk ting og blir saksøkt må møte opp i forliksrådet og forklare hvorfor de har skrevet det de har skrevet. Og hvis de ikke møter opp må de betale 5.000 kroner eller noe. Så da er det vel bare å «gunne» på i Scientologi-kirke-stil, oppfordrer Odd-Magnus Williamson, som også leder Amandapris-utdelingen i Haugesund neste helg.

Publisert: 10.08.20 kl. 21:31

