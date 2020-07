TIDLIGERE FØRSTEDAME: Michelle Obama skal fokusere på relasjoner i sin podkast, og får blant annet besøk av sin mor og bror i studio. Foto: Paul R. Giunta / Invision

Michelle Obama lanserer podkast

Den tidligere førstedamen kaster seg på podkastbølgen når hun i slutten av juli lanserer sin egen på Spotify.

«The Michelle Obama Podcast» er navnet på podkasten til USAs tidligere førstedame Michelle Obama (56). I en pressemelding fra Spotify kunngjøres det at podkasten kommer eksklusivt på musikkstrømmetjenesten fra 29. juli 2020.

– Jeg håper at denne serien kan være et sted for å utforske meningsfulle temaer sammen, og gå gjennom mange av spørsmålene vi alle forsøker å finne svaret på i våre egne liv, sier Michelle Obama i en uttalelse, og fortsetter:

– Mest av alt håper jeg podkasten vil hjelpe lytterne til å åpne opp for nye samtaler, også de vanskelige samtalene, med mennesker som betyr mest for dem. Det er slik vi kan skape mer forståelse og empati for hverandre.

I en pressemelding skriver Spotify at episodene vil handle om relasjoner som former mennesket, alt fra søsken og nære venner, til partnere, foreldre og mentorer og forholdet vi har til oss selv. Spotify opplyser også i pressemeldingen om at en rekke gjester blir med førstedamen inn i podkaststudioet, blant annet Michelle Obamas mor Marian Robinson og hennes bror Craig Robinson.

«Michelle Obama tar med seg lytterne gjennom personlige og åpne samtaler og viser oss hvilke muligheter vi har når vi lar oss være sårbare, åpne og fokusert på det som betyr noe,» skriver Spotify videre i pressemeldingen.

FERSK PODKAST: «The Michelle Obama Podcast» kommer på Spotify 29. juli 2020. Foto: Spotify

Startet produksjonsselskap etter presidentur

Podkasten er et samarbeid mellom Spotify og Higher Ground Productions. Sistnevnte er eid av USAs tidligere president Barack Obama (58) og Michelle Obama.

Barack Obama var USAs president fra 2009 til 2017. Ekteparet Obama lanserte Higher Ground Production i mai 2018, og inngikk da en flerårig avtale med Netflix om å produsere film- og TV-prosjekter med mål for å løfte frem flere stemmer i underholdningsbransjen.

Den første filmen selskapet produserte, «American Factory, vant Oscar-prisen for beste dokumentar.

I 2018 ga Michelle Obama ut sine memoarer, boken «Becoming». Hun besøkte Norge i 2019 og snakket om boken i Oslo Spektrum. Se video fra Michelle Obamas norgesbesøk her:

Publisert: 16.07.20 kl. 23:08

