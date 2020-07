TURISTPERLE: Idylliske Loen er en yndet reisemål for mange under årets norgesferie. Bildet er tatt fra toppen av fjellet Hoven. Foto: Gisle Oddstad/VG

Forbrukertilsynet: Influencere merker ikke reklame på norgesferie godt nok

Fjell og fjord pryder sosiale medier i sommer når alle ser ut til å dra på norgesferie. Men Forbrukertilsynet minner om at influencere tjener penger på å male et glansbilde.

Blant dem som har delt bilder med det karakteristiske grønne brevannet i Stryn, og er både høyt og lavt i fjell og fjord, er influencerne Vita og Wanda Mashadi (28).

Vita Mashadi la tirsdag ut bilder på Instagram sin historiefunksjon «Instagram Stories». Her svarte hun på spørsmål om sitt opphold i Loen og turen Via Ferrata.

Ingen av disse innleggene var merket som reklame.

Fredag forrige uke delte Vita en instagram-story som viste utsikten fra hotellrommet influencerne skulle bo på under besøket i Loen. Dette var merket som reklame for hotell Loenfjord.

VG har stilt Vita og Wanda Mashadi spørsmål om merking av reklame fra Loen-turen. Influencerne har også fått spørsmål om deres samarbeid med Loen Active.

Loen Active har klatreturen Via Ferrata Loen som sitt flaggskip, og driver med utstyrsutleie og zipline fra fjellet Hoven.

Etter at VG tok kontakt har flere av Loen-innleggene til Mashadi-tvillingene blitt merket som reklame, inkludert et bilde av Wanda på kajakktur.

– Vita og Wanda er generelt opptatt av god og tydelig merking og er nøye på dette når de gjør kommersielle samarbeid. Vi vil så klart gå gjennom egne rutiner og se om det er noe Vita og Wanda kan bli enda bedre på, skriver deres manager, Linn L. Halstensen, i en SMS til VG.

Vil ikke kommentere norgestur-spons

Daglig leder Erik Brendefur i Loen Active sier til VG at de ikke inngår avtaler med influencere.

Han ønsker hverken å si noe om influencere de har avtaler med eller hva slags avtaler som er inngått. Dette svarer heller ikke Vita og Wanda Mashadi på.

– Vi bruker ikke influencere aktivt til markedsføring. Det er influencerne selv som spør om å få komme hit, og da hender det at vi takker ja til det. Da får de kanskje en fribillett av og til, sier Brendefur i Loen Active.

Hva denne fribilletten innebærer svarer han ikke på.

Videre sier Brendefur at det er umulig å måle hvilken reklameverdi influencere har for Loen Active. Han opplyser om at turen Via Ferrata er fullbooket frem til 5. august.

INFLUENCERE: Blant dem som er på norgesferie i år er Vita og Wanda Mashadi. Som influencere har de fått deler av ferien sponset. Foto: Trond Solberg / VG

VG har også vært i kontakt med administrerende direktør Richard Grov på hotell Loenfjord som ikke ønsker å kommentere saken.

– Det er vanskelig hvis hverken influencerne eller næringsdrivende er åpne om reklame eller spons, det er noe alle tjener på å være åpne om. Reklame er jo like holdbart, og påvirkere har på mange måter blitt den nye reklamekanalen, mener direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Hun legger til at Forbrukertilsynet driver med veiledning, ikke bare for influencere, men også de næringsdrivende som har oppdaget hvor effektivt det er å markedsføre produktene sine gjennom influencere.

– Næringsdrivende har en helt selvstendig plikt til å forsikre seg om at influencerne følger regler og retningslinjer i Markedsføringsloven. Loven er helt klar, det skal fremgå tydelig at det er reklame. Forbrukerne har rett til å vite at det de ser, er reklame, og at det ikke nødvendigvis er influencerens personlige mening bak skryt av produkter, tjenester og varer.

VEILEDER: Direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet råder influencerne til å merke reklame bedre, og forbrukerne om å være oppmerksomme. Foto: Forbrukertilsynet

Vær oppmerksom på influencernes ferie

– Dette er jobben deres, og mye av det de legger ut på kontoene sine, tjener de penger på. Det de legger ut på sosiale medier uttrykker neppe bare personlig oppfatning, sier Haugseth.

Influencere kan få sponset aktiviteten de gjør, overnatting på stedet de er og transportmiddelet de benytter, mot at de legger ut bilder og omtale på sosiale medier.

På Instagram har Lene Orvik de siste dagene vist frem storslått, vekslende natur fra Lovatnet. Hit har hun reist med sponset bil.

– Hun har avtale med Tesla, og der Tesla er med på et bilde, så er det merket med reklame. Alt annet er på egen regning, skriver manager David Eriksen i en SMS til VG.

I et Instagram-innlegg onsdag, som er merket som reklame for lånt bil, skriver Orvik at det var en magisk opplevelse å campe i bilen og våkne opp til utsikt over Lovatnet.

Orvik har derimot få dager tidligere delt et umerket innlegg med lignende tekst og bilder på Instagram.

– Lene tenkte absolutt ikke på dette som reklame, bare som et gøyalt innlegg da bilen ikke er avbildet. Men vi ser poenget og adder «reklame» på innlegget, svarer Eriksen på spørsmål fra VG om dette ikke også burde vært reklamemerket.

Forbrukertilsynet råder influencere til å merke alle innleggene fra sponsede opphold godt.

– Det er influencerne selv som vet hva som er reklame, og ikke. Det skal mye til for at bilder delt fra samme opphold kan forsvares med å ikke være reklame, sier Haugseth i Forbrukertilsynet.

– Det er alltid mest ryddig å være åpen om at det er reklame, og merke dette klart og tydelig i alle innlegg. Hvis de er usikre kan de gjerne ta kontakt med Forbrukertilsynet, slik at de slipper å trå feil.

Forbrukertilsynets oppfatning er at ikke alle er like flinke til å merke reklame i sosiale medier.

Her trekkes særlig Instagram sin historiefunksjon frem, Instagram story, hvor bildene i hovedsak bare er synlig i 24 timer. Disse kan også lagres i høydepunkter fra historien senere på profilen.

– Vi har hatt flere tilsynssanksjoner mot påvirkere. Vi ser at der det ofte glipper er på er «stories», sier hun.

Haugseth påpeker at de fleste influencere neppe legger ut noe de ikke kan gå god for.

– Reklame skal også være sant. Likevel er det viktig at forbrukeren får vite at influencerne mest sannsynlig har fått betalt for å legge ut rosende omtale, sier Haugseth og understreker:

– Det må ikke forbrukerne glemme, og ikke influencerne heller. Mitt råd til forbrukerne er å være oppmerksomme på influencernes norgesferie.

Publisert: 26.07.20 kl. 23:51

