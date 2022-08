BRUDD: Øyunn Krogh og Levi Try er ikke lenger kjærester.

Sommerhytta-paret bekrefter brudd

Øyunn Krogh (26) og Levi Try (25) går hvert til sitt. Det skriver de på Instagram.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

«Levi og jeg har bestemt oss for å gå fra hverandre. Vi er fremdeles utrolig glad i hverandre og skilles som venner», skriver Krogh på Instagram torsdag, og legger til:

«Vi setter stor pris på at vi får håndtere dette privat».

Sammen med teksten har hun postet et bilde av de to. Try har postet det samme bildet og teksten på sin Instagram.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Krogh og Try.

Det norske folk ble for alvor kjent med kjæresteparet da de vant det populære TV 2-programmet «Sommerhytta» i 2020.

De begge har i etterkant av dette holdt seg i rampelyset, og førstnevnte har blant annet vært å se på «Farmen kjendis» – hvor hun tapte mot Isak Dreyer (28) i finalen.

I et intervju med VG tidligere i år fortalte Krogh om hvor fort intrigene fra gården var glemt: