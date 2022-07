FERSK LYD FRA BILLIE: Men singelen «TV» oppleves en smule snau.

Ukens låter: Billie Eilish, The Chainsmokers og Jack White

... og et nydelig stykke Brasil: Helgelyden er herved servert.

Billie Eilish – «TV»

Med kun to låter som klokker inn på drøyt åtte minutter, føles Billie Eilishs nye EP «Guitar Songs» noe snau i omfanget. «A-siden» «TV» kommer utstyrt med et utvetydig budskap – «the internet's gone wild watching movie stars on trial/ while they're overturning Roe v. Wade», mens melodien og det nakne lydbildet slumrer av gårde som en lummer sommerdag. Mot slutten mikses allsang fra et livepublikum inn i miksen, uten et helt heldig resultat. Pent låter det selvsagt, men på langt nær like essensielt som Eilish på sitt beste.

Danger Mouse, Black Thought & Michael Kiwanuka – «Aquamarine»

Denne smakebiten fra samarbeidsalbumet mellom Danger Mouse og Black Thought (The Roots), «Cheat Codes», som slippes 12. august, har fått godgjøre seg i en snau uke nå, men fortjener like fullt å fremheves: Over et intenst og funky musikalsk bakteppe utfolder rapveteranen seg seierssikkert og slagkraftig. Michael Kiwanukas varme røst ville tjent på å få enda større rom å boltre seg over. Uansett: Lovende.

The Chainsmokers – «Time Bomb»

Til overskuddsmateriale å være, er slett ikke «Time Bomb» (fra deluxe-utgaven av «So Far So Good», som kom tidligere i år) så aller verst. Duoen har ristet av seg sine mest nevemagnetiske sider med årene, og det skal godt gjøres å bli direkte forbanna av denne sommerlige og lett dansbare rusleren. Den kunne imidlertid bydd på et par skruballer av melodisk karakter – det er nesten så låten truer med å implodere underveis.

Jessie Ware – «Free Yourself»

De første sekundene av Jessie Wares nye singel «Free Yourself» trekker tankene mot Dolly Partons «9 to 5», men det blir raskt klart at den britiske sangeren har øynene festet på diskoteket. I en tid der svært mange sysler med denne musikkstilen – ikke alltid like inspirert – er det deilig å høre en sanger med nok pondus til å blåse diskoen til himmels, der den jo strengt tatt hører hjemme. Dette uttrykket eier hun.

Jack White – «A Madman From Manhattan»

Med «Entering Heaven Alive» har Jack White i dag gitt ut sitt andre album av året. Den høres umiddelbart både roligere og et lite knepp mer fokusert ut enn forgjengeren «Fear Of The Dawn», som tross solide høydepunkter fremsto som en uforløst og kavete affære. Vi velger oss «A Madman From Manhattan» – mest på grunn av den herlige tittelen, for å være ærlig – og finner White i et lekent, løst funky og avslappet humør, med et boblende mellomparti som bryter opp låten. Teksten og den dovne vokalprestasjonen er akilleshælene, men de lar seg i stor grad høre forbi.

Charlotte Dos Santos – «Filha Do Sol»

Musikk fra den brasilianske musikktradisjonen er sjeldent feil i sommervarmen. Charlotte Dos Santos’ nye singel «Filha Do Sol» lener seg hørbart mot Edu Lobos «O Açoite Bateu» fra 1968, men Dos Santos tar den plassen hun trenger, både som låtskriver og vokalist. Resultat er en nydelig og bossa-duvende sak som eksploderer i samba mot slutten, og som både representerer musikalsk utvikling og er dønn gjenkjennelig.