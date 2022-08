NY JOBB: Samantha Skogrand har vært sportsanker på TV2. Hun har også vært innom NRK TV og radio, samt Radio Norge og Radio 1. Hun kommer fra NRK når hun nå går til P4.

Samantha Skogrand: Fra sportsanker til frokostvert

Samantha Skogrand – best kjent som sportsanker i TV 2, blir nå frokostvert på P4. – Jeg er A-menneske, så dette passer meg bra.

P4 varsler endringer i kanalens Radiofrokost: Bjørn Faarlund, Michael Andreassen og Samantha Skogrand blir ny fast morgengjeng.

– Jeg gleder meg veldig til å rendyrke radio igjen. Det var det som virkelig lokket meg, sier Samantha Skogrand til VG.

Hun er ikke bare kjent som sportsanker på TV2. Hun har også vært innom NRK TV og radio, samt Radio Norge og Radio 1. Hun kommer fra NRK når hun nå går til P4.

NY FROKOST-TRIO: Bjørn Faarlund, Michael Andreassen og Samantha Skogrand blir nye programledere for P4s Radiofrokost.

– Jeg hadde et vikariat på sporten i NRK og jeg jobbet i turnus, hadde både morgenvakter og kveldsvakter. Nå får jeg fast arbeidstid. Det blir også veldig bra. Jeg har jo to små barn, Magnus som er tre og et halvt år og Elsa som er ett år, fortsetter Samantha Skogrand.

Hun er samboer med den tidligere skiskytter-topp Emil Hegle Svendsen. Han jobber nå som eiendomsutvikler.

– Når vi har små barn kreves det jo litt å stå opp så tidlig hver dag, men han har vært veldig støttende i dette valget, sier Skogrand.

Endringene i opplegget for P4s radiofrokost innebærer at Øystein Røe Larsen, som har vært fast del av P4s Radiofrokost de siste syv årene blir nå å høre på P4 på dagtid mellom kl. 12.00 og 15.00 i programmet «Larsen live».

Han overtar dermed sendestrekket til Michael Andreassen, og sistnevnte går inn som fast programleder i P4s Radiofrokost sammen med Bjørn Faarlund og Samantha Skogrand.

– I tillegg til å få Samantha på laget, blir det utrolig spennende å høre to av våre største og mest erfarne stjerner – nemlig Faarlund og Andreassen – sammen som faste makkere i P4s Radiofrokost. For oss blir dette rett og slett en drømmetrio, sier P4s programredaktør Anders Opsahl.