Viste frem hudproblemene på Insta – overveldet av responsen

Artist Victoria Nadine (22) brukte påskeferien på å fortelle åpent om en tøff periode som har resultert i hudproblemer.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Victoria Karlskås Andersen, som artisten egentlig heter, la torsdag ut en story til sine 63.000 følgere på Instagram, hvor hun forteller at hun har hatt det vanskelig i det siste.

«Hei, tenkte bare å vise dere min aller største usikkerhet for øyeblikket. Usikkerheten som gjør at jeg ikke engang klarer å se meg selv i speilet og som gjør at jeg isolerer meg totalt og vil gi opp alt», skriver artisten over bilder av ansiktet sitt.

Andersen skriver at å legge ut de ufiltrerte bildene som viser henne i sin dårligste periode til nå i livet, er noe hun frykter.

– Trodde ikke jeg ville tørre

Til VG forteller artisten at kviseutbruddet kommer etter en tøff periode med mye stress og angst – som igjen fører til veldig lav selvtillit.

I påsken er 22-åringen på hytta med familien. Selv der isolerer hun seg for å ikke vise frem hudproblemene, forteller hun.

Skjærtorsdag satt hun på rommet sitt og laget en story om hudproblemet for seg selv.

– Jeg tenker at jeg kanskje ville bli tøff nok til å dele den en gang i fremtiden, men jeg hadde absolutt ikke planer om å gjøre det nå, sier hun, og legger til:

– Jeg trodde ikke jeg ville tørre det, når jeg ikke engang tør å se meg selv i speilet.

Men så trykket 22-åringen likevel på deleknappen. Nå er hun glad for at hun gjorde det.

– Jeg er den eneste som kan gjøre noe med hvordan jeg føler meg. Hvis jeg tenker at jeg må være perfekt hele tiden, så er jeg bare med på å skape meg en egen, falsk realitet.

Fryktet at folk ikke ville forstå

Artisten forteller at hun vanligvis deler mest av de gode sidene ved livet på sosiale medier, men at det er viktig å formidle at ting ikke alltid er så bra som de fremstår på bildene.

Etter at hun hadde delt bildene, følte Andersen seg helt forferdelig. Hun fryktet at folk skulle slutte å følge henne, eller ikke tro på henne når hun fortalte om angsten.

– Jeg følte nesten at jeg burde forklare meg. Jeg tenkte at folk kom til å synes at jeg er en jævla idiot med små problemer, og at de ikke skulle forstå hvor alvorlig det med angsten faktisk er for meg nå.

Fire av fem får akne

Medisinsk ansvarlig lege og klinikksjef for Maja.no Andrea Birketvedt sier at de daglig får mange henvendelser fra unge som har spørsmål knyttet til hud.

– Opptil fire av fem ungdom opplever akne, og for noen varer plagene videre inn i voksenlivet, sier Birketvedt.

Hun forteller at det er en sammenheng mellom kviser og psykiske problemer som dårlig selvbilde, angst og depresjon, men at det finnes gode behandlingsmuligheter.

– Vellykket behandling kan bedre den psykiske helsen. Det er viktig at man behandler tidlig nok, spesielt hvis kvisene påvirker livskvaliteten, sier legen.

Ifølge Birketvedt er det flest som opplever en mild form for akne, men at også dette bør behandles.

– Det er ikke alltid sammenheng mellom alvorlighetsgraden av kviser og hvor mye det påvirker den psykiske helsen. Noen uteblir fra skole, jobb og sosialt på grunn av kviser og det kan gi varige konsekvenser. Kviser kan gi arr i huden, men også «psykiske arr» som kan vare livet ut, sier hun.

Overveldende respons

Andersen sier at hun tidligere har opplevd at psyken har påvirker huden, men aldri i så stor grad som nå. Hun tror det henger sammen med at den dårlige perioden har vart lenger enn vanlig.

– Samtidig vet jeg jo at andre har verre utbrudd, så det var en blanding av å være redd for å vise meg frem fordi jeg føler meg så fæl, og å frykte at folk ikke skulle skjønne problemet, sier hun.

– Men så tenkte jeg at det må jo være en eller annen der ute som føler det samme som meg. Det fikk jeg bekreftet.

Tilbakemeldingene har vært overveldende – og utelukkende positive.

– Jeg har fått flere hundre meldinger fra folk som føler det samme. Det føles som et skikkelig samhold, og det var veldig godt. Jeg trengte også å høre det, at jeg ikke er alene.

Victoria Nadine er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.