SINT OG LEI: Martha Leivestad reagerer kraftig på abortlov-forlaget.

Martha Leivestad: − Abortsnakk er noe av det som gjør meg mest rasende i hele verden

Martha Leivestad (28) og Marlene Stavrum (27) er de siste i rekken til å gå ut mot det lekkede abortutkastet i USA.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Abortsnakk er noe av det som gjør meg mest rasende i hele verden, fastslår Martha Leivestad i torsdagens episode av podkasten «Nuvel» (på Schibsted-eide PodMe).

BAKGRUNN: Abortstriden kort forklart

Episoden med Leivestad og Marlene Stavrum har fått tittelen «Ikke bli gravid i USA», og i et segment snakker de om hvor opprørte og forbannet de blir av lovforslaget.

Fra før har flere unge stjerner reagert etter at det ble kjent at USAs høyesterett kan ligge an til å omgjøre tolkningen av grunnloven som sier at alle amerikanske kvinner har rett til selvbestemt abort.

Se aborthistorien i USA forklart her:

Det lekkede dokumentet er et utkast, og den endelige avgjørelsen er ikke ventet før i sommer. Alt fra statsledere, Hollywood-stjerner og vanlige folk har ytret sin motstand, og det ble allerede samme kveld nyheten kom demonstrert utenfor høyesterett. Flere konservative har uttrykt støtte.

– Jeg blir så oppgitt. For at politikere og konservative folk som er imot abort, at de tror på ekte at ved å gjøre det ulovlig, så stopper abortene, sier Leivestad og fortsetter:

– Men det kommer ikke til å stoppe abort. Det eneste du gjør ulovlig da, er trygg abort. Det kommer bare til å føre til at folk tar abort på farlige måter.

PODVENNER: Martha Leivestad og Marlene Stavrum slik de poserer for podkasten «Nuvel».

Stavrum mener også at lovforslaget er veldig korttenkt, og sammenligner det med virkemiddelet husarrest. Hun påpeker at de som er desperate etter abort vil finne en løsning uansett.

– Det er så smal tankegang. Og det gjør meg veldig sint og lei meg, sier Leivestad.

Onsdag delte også artistene Billie Eilish (20) og Harry Styles (28) tekstplakater om teamet på sine Instagram stories.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Mens Eilish repostet «Kjemp for å beskytte abortrettigheter», sto det gjentatte ganger «Menn burde ikke lage lover om kvinners kropper» på Styles’ melding.

Les også: Dette betyr ny abortlov i Texas

Marlene Stavrum er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.