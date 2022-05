ENKEMANN: John Travolta, her etter Oscar-showet tidligere i år.

Hyllet sin avdøde kone på morsdagen

John Travolta mistet sin kjære Kelly Preston for under to år siden. På morsdagen hyllet han henne.

Av Øystein David Johansen

– Vi elsker deg og savner deg. Gratulerer med morsdagen, skriver «Pulp Fiction» og «Grease»-stjernen i et innlegg på instagram på morsdagen søndag.

Han hadde laget en over fire minutter video med en rekke bilder fra livet de to og de tre barna hadde sammen. Til bildene går låten «That Face» av Barbra Streisand.

Travolta og Prestons barn er 22 år gamle Ella Bleu og 11 år gamle Benjamin. Sønnen Jett døde på Bahamas etter et anfall i 2009.

MINNES KONA: John Travolta delte en rekke bilder fra livet med Kelly Preston.

Travolta og Preston møttes på filmsettet til komedien «The Experts» fra 1989, og de var gift i 28 år. De spilte siden i flere filmer sammen, den siste var krimdramaet «Gotti» fra 2018. I 2010 kom thrilleren «From Paris with Love», og komedien «Old Dogs» gjorde de sammen i 2009.

Kelly Preston døde av brystkreft i 2020, bare 57 år gammel.

– Det er med et veldig tungt hjerte at jeg informerer om at min vakre kone Kelly har tapt sin toårige kamp mot brystkreft. Hun kjempet en modig kamp med kjærlighet og støtte av så mange