Bella Hadid: − Jeg angrer på neseoperasjonen

Supermodellen Bella Hadid (25) innrømmer for første gang at hun har gjennomført plastisk kirurgi. Hun har tidligere nektet for at hun har gjort endringer på ansiktet.

Av Xueqi Pang

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I et nylig intervju med Vogue kommer det frem at Bella Hadid som 14-åring la seg under kniven for å endre nesen sin.

Hadid sier at hun lenge følte hun levde i skyggen til sin storesøster og modellkollega Gigi Hadid (26), og hadde komplekser med egen kropp og utseende i tenårene.

Modellen forteller også at hun nå angrer på valget:

– Jeg skulle ønske jeg beholdte nesen til mine forfedre. Jeg tror jeg hadde vokst i den, sier hun til Vogue.

Hun er datter av nederlandske Yolanda Hadid og palestinske Mohamed Hadid.

Det er ikke første gang kontroverser suser rundt Hadid-klanen.

PALESTINA: Hele Hadid-klanen er vokale om konflikten i Israel, og har de siste årene vist sterk forakt for undertrykkelsen av det palestinske folk.

Benektet ryktene i 2018

Det har lenge eksistert en rekke spekulasjoner om at Hadids modellansikt. Blant annet at hun har gjennomført andre typer kosmetiske inngrep i ansiktet, som fillers og ansiktsløft, skriver Insider.

Rykter som hun også konfronterer i Vogue-intervjuet.

– Folk tror jeg har fucket med ansiktet mitt på grunn av ett bilde av meg som tenåring, hvor jeg så oppblåst ut. Jeg er ganske sikker på at du ikke ser lik ut nå som du gjorde da du var 13. Jeg har aldri brukt filler. La oss bare få slutt på det, sier Hadid.

Hun sier at hun bruker ansiktsteip for å løfte bryn og øyene.

– Til de som tror jeg har løftet øynene mine eller hva det heter. Det er ansiktsteip! – Det eldste trikset i boken, hevder hun.

Den amerikansk-palestinske modellen skal ha forklart seg lignende i 2018, da hun ble spurt om utseendet.

Til InStyle Magazine sa hun følgende da:

– Folk tror jeg har gjort all denne operasjonen. Og vet du hva? Vi kan ta en skann av ansiktet mitt, kjære. Jeg er redd for å ta fillers i leppene mine. Jeg vil ikke ødelegge ansiktet mitt, sa hun.

Ble sammenlignet med storesøster

Hadid sier nå videre i Vogue at andre har fått henne til å føle at hun ikke har fortjent karrieresuksessen på catwalken på grunn av spekulasjonene.

Hun ble dessuten i tidlig alder sammenlignet med søsteren Gigi.

– Jeg var den mindre pene søsteren. Jeg var brunetten. Jeg var ikke like kul som Gigi, ikke like utadvendt. Det var det folk sa om meg. Når du blir fortalt det så mange ganger, så begynner du å tro det selv, sier Bella Hadid.

Modellen har tidligere vært åpen om sin mentale helse i sosiale medier.

I 2019 ble hun derimot kåret for «verdens mest symmetrisk perfekte ansikt» av en kirurg, gjennom matematisk utregning, ifølge Harper’s Bazaar.