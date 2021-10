Tilbake på YouTube etter skandalene

Den kontroversielle youtuberen Shane Dawson gjør comeback 16 måneder etter han ble «cancelled». – Takknemlig for at det skjedde, sier han i ny video.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mer enn ett år etter at YouTube-stjernen Shane Dawson (33) forsvant fra Internetts overflate, er han tilbake. Det skriver Dexerto.

Torsdag postet Dawson en 40 minutter lang video, hvor han blant annet forteller om hvordan han har hatt det det siste året.

Borte fra nettet i 16 måneder

I juni i fjor møtte Dawson sterk kritikk etter at klipp fra eldre videoer og podkaster dukket opp igjen på internett. Han ble anklaget for å være rasistisk, upassende og seksualiserende i flere av klippene.

Anklagene førte til at den populære youtuberen mistet 400.000 abonnenter på kanalen sin, og sminkekolleksjonen han hadde sammen med med-youtuber Jeffree Star ble fjernet.

Dawson beklaget det hele i en video. Så ble det stille fra ham – frem til nå.

Les også: De ni største YouTube-skandalene

– Skamfull

I den nye videoen snakker Dawson om kritikken fra i fjor.

– Jeg føler meg definitivt skamfull og flau og forferdelig som følge av mange av de gamle klippene, og ting som begynte å dukke opp da jeg ble boikottet og alt det der, sier Dawson.

Han påpeker at han egentlig ikke vil snakke om det som skjedde, fordi han frykter at folk vil tro at han bare er ute etter sympati.

Se video: Alt om striden som sjokkerer YouTube

– Jeg vil ikke bli sett på som en som ga opp og stakk av fra Internett fordi jeg var redd eller noe. Jeg forsvant fordi jeg følte at det var riktig, og fordi jeg trengte tid.

33-åringen sier også at han følte at det å bli boikottet ødela livet hans, og at han lærte mye av opplevelsen. Han understreker at han ikke lenger er samme person som lagde innholdet som skapte stormen.

Les også: Får ikke tjene penger på YouTube

Takknemlig for boikott

Så forteller Dawson at han egentlig er glad for det som skjedde.

– Jeg er så takknemlig for at jeg ble boikottet, fordi det endret virkelig livet mitt. Det viste meg hva jeg bryr meg om og hva som betyr noe. Det viste meg at jeg ikke trenger å være på YouTube hele tiden. Jeg trenger ikke å stresse med hva som er det neste. Jeg trenger ikke å prøve å tenke ut neste idé, neste hva-som-helst, for å være lykkelig, sier han i videoen.

Se video: Jeffree Star svarer på anklager:

Dawson begynte med YouTube i 2009, og var ansett som en av verdens største stjerner på plattformen. Han har mer enn 20 millioner abonnenter, og har gjort samarbeid med blant annet Jeffree Star og Jake Paul.

Nå jobber Dawson med en dokumentarserie om paranormal aktivitet. Hans nyeste video på YouTube er første av tre deler.

Reaksjonene på at Dawson er tilbake varierer, men ifølge Insider er det langt flere som har likt enn mislikt videoen – 181.000 likes mot 17.000 dislikes.