MÅ MØTE I RETTEN: Artistens forsvarer, advokat Ida Andenæs, uttalte søndag at tiltalte «knytter seg til hendelsen».

Norsk artist tiltalt for grov vold mot NRK-ansatt: − Jeg var ikke meg selv under denne perioden

OSLO TINGRETT (VG) Artisten som er tiltalt for å ha angrepet og banket opp en NRK-profil på Marienlyst i Oslo, var psykotisk ifølge de sakkyndige. Tirsdag møter han i retten.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Artisten, som er i 20-årene, er tiltalt for å ha påført NRK-medarbeideren grov kroppsskade med betydelig eller uhelbredelig skade.

– Først og fremst vil jeg beklage. Jeg skulle ønske at jeg hadde en tidsmaskin og kunne gå tilbake. Siden barneskolen har jeg vært sterkt imot vold. Dette er ut av min naturlige karakter, jeg var ikke meg selv under denne perioden, sier tiltalte i sin forklaring i retten.

I retten erkjenner han de faktiske forhold i saken, altså at han utøvde volden og kom med trusler. Statsadvokat Andreas Strand vil legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, ettersom tiltalte ikke er strafferettslig tilregnelig, noe som ikke bestrides i retten.

les også NRK-profil utsatt for grov vold – tiltalte erklært strafferettslig utilregnelig

Det var 24. januar 2020 at tiltalte uten foranledning skal ha overfalt og banket opp fornærmede utenfor NRK-komplekset på Marienlyst vest i Oslo.

Ifølge tiltalen ble NRK-medarbeideren påført brudd i venstre kinnbein. Skadene var så omfattende at fornærmede måtte sette inn en titanplate. I tillegg fikk han en skade på en følelsesnerve.

Skulle motta gave

Tiltalte og fornærmede kjente til hverandre fra tidligere, men det skal ikke ha vært noen tett relasjon mellom dem. I retten forklarer fornærmede at de to hadde en avtale om å møtes kvelden voldshendelsen skjedde.

Fornærmede hadde et ønske om å høre hvordan det gikk karrieremessig og privat med tiltalte. Tiltalte hadde på forhånd sagt han skulle ha med en gave til fornærmede.

– Jeg rakk ikke pakke den opp før jeg ble angrepet, sier fornærmede.

Det ble innledningsvis i retten vist flere videoer av hendelsen. I videoen ser man fornærmede komme ut av bygningen, og at fornærmede og tiltalte klemmer når de møtes.

På dette tidspunktet er de litt utenfor bildet i videoen, og etter en liten stund ser man fornærmede løpe fra situasjonen, og tiltalte kommer etter mens han sparker mot fornærmede.

Ble provosert

– Det var noen få setninger før jeg fikk et slag på sia. Det kom ganske hardt og uventet, og uten at jeg så det. Etter det ble det ganske svimmelt i topplokket. Da fortsatte han å slå, og etter det er det litt vanskelig for meg å huske hva som skjedde, men det var en del slag som kom. Det kom som lyn fra klar himmel, sier fornærmede.

Tiltalte sier i sin forklaring at det var noe under samtalen de hadde når de møttes, som provoserte ham. Han husker derimot ikke hva, og sier at detaljene er vage for ham. Han husker heller ikke at han skal ha tatt med en gave.

Aktor spør fornærmede om detaljer knyttet til det første slaget. Fornærmede sier det var et kraftig slag med knyttet neve.

– Jeg var helt sjokka. Jeg skjønte ingenting.

Aktor spør om fornærmede har vært bekymret for egen sikkerhet etter hendelsen.

– Til dels. I og med at hele den hendelsen for min del var så overraskende og rar, og det var litt vanskelig for meg å skjønne hva som skjedde. I tillegg ante det meg kanskje at tiltalte ikke var hundre prosent ved sitt vanlige jeg. Og når man oppfatter at en person er sånn, så er det vanskelig å forutse hva som skal skje videre. Da var det en viss bekymring, kanskje mest ved familien min.

Store skader

Aktør spør hvordan skadene har påvirket fornærmede den dag i dag.

– Det er ingen av disse smertene som gjør at jeg ikke kommer meg gjennom hverdagen, men det er helheten av en nummenhet, en tannstillingen som er litt rart, og smertene hvis jeg kommer borti enkelte deler av ansiktet som er litt plagsomt i hverdagen.

Tiltalte sier han ikke har vært klar over hvor store skader han har påført fornærmede.

– Jeg hadde ikke en intensjon om å påføre disse skadene. Jeg ønsker deg masse god bedring, sier han og henvender seg direkte til fornærmede i retten.

Mannen som utøvde volden er også tiltalt for å ha fremmet flere truende utsagn mot NRK-profilen på sin Instagram-konto måneder etter voldsepisoden.

– Jeg husker ikke at dette er skrevet. Jeg er imot det som er skrevet, sier tiltalte når aktor Andreas Strand går gjennom utsagnene.

Strand hadde før saken startet allerede uttalt at han innledningsvis ville legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Det er satt av to dager til rettsforhandlinger i Oslo tingrett. VG følger saken.

Selv om artisten er erklært strafferettslig utilregnelig, blir det en vanlig rettsforhandling med bevisgjennomgang.

les også Norsk artist må møte i retten: Tiltalt for vold mot NRK-ansatt

Søndag uttalte mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs, at tiltalte «knytter seg til hendelsen». I retten vil det bli et tema om angrepet kan knyttes til NRK-medarbeiderens rolle og yrkesutøvelse som redaksjonell medarbeider.

Planen var at saken mot mannen skulle opp først i september i fjor, men da ble saken utsatt på grunn av coronapandemien. Senere ble saken berammet til januar i år, men da ble den utsatt på grunn av den rettspsykiatriske vurderingen.