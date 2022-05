SAKSØKT: Nicolai Cleve Broch forklarte seg i Københavns byret torsdag i forbindelse med søksmålet han – og skuespillerkollegene Agnes Kittelsen og Jon Øigarden - har mottatt fra sin tidligere agent, danske Panorama Agency.

Nicolai Cleve Broch i retten: − Ubehagelig

KØBENHAVN (VG) Saksøkte Nicolai Cleve Broch forklarte seg torsdag i retten om sin tidligere agent Panorama Agency.

Av Stein Østbø

I dag var turen kommet til Cleve Broch og Agnes Kittelsen til å forklare seg i søksmålet som danske Panorama Agency (PA) har rettet mot de to, samt kollega Jon Øigarden som forklarte seg onsdag.

Her forklarte Nicolai Cleve Broch at han raskt fikk en god tone med PAs sjef og gründer, Lene Seested.

– Jeg ønsket en forandring og å utvide karrieren min også utenfor Norge, og hun overbeviste meg om at det riktige var å gå til PA, forklarte Cleve Broch.

Etter hvert som jobbtilbudene lot vente på seg, fikk han imidlertid også signaler fra kolleger hjemme i Norge, samt fra produsenter og regissører, om at PA ikke skal ha oppført seg etter standardene som han hadde satt for seg selv.

– Jeg begynte å forstå at PA hadde et dårlig rykte i bransjen, sa han i retten, og henviste spesielt til en episode i forkant av «Beforeigners», der PA – ifølge Cleve Broch – hadde skrevet seg selv inn i kontrakten som part på lik linje med ham og produsenten Rubicon med rett til å forhandle dersom det ble en sesong 2.

PA fikk ikke gjennomslag for dette, men Nicolai Cleve Broch reagerte på fremgangsmåten.

PAs advokat Bjarke Vejby ønsker ikke å kommentere uttalelsene som kom frem i retten, og henviser til selskapets policy om at de aldri forhåndsprosederer saker som fortsatt verserer i rettssystemet.

– Dette oppdaget jeg helt selv og reagerte sterkt. Det føltes veldig urimelig og ubehagelig, sa Cleve Broch og la til at akkurat da startet prosessen med å si opp kontrakten med PA.

I retten sa også Cleve Broch at han kort tid etterpå ble oppringt av produsenten for en serie han er med i. Produsenten skal ha uttrykt en så sterk fortvilelse over PAs krav rundt hans rolle i dramaserien at han muligens måtte lete etter en ny skuespiller til Brochs rollefigur.

– Det var dråpen, uttalte Cleve Broch til retten.

Opprinnelig skulle også Lene Seested forklare seg i dag, men det ble utsatt på grunn av forsinkelser. Seested inntar vitneboksen først fredag.

Seested og PAs advoka Bjarke Vejby har fått muligheten til å kommentere Nicolai Cleve Brochs – og Agnes Kittelsens – vitneforklaringer, men har altså, i likhet med tidligere, henvist til selskapets policy om at de aldri forhåndsprosederer saker som ennå verserer i rettssystemet.

GOD TONE: Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen i en av torsdagens pauser i rettssaken mot dem, sammen med Anders Bredmose i Norsk Skuespillerforbund (til venstre) og forbundets advokat, Sven Gert Hougaard.

Nicolai Cleve Broch uttalte etter sin forklaring at det synes det gikk fint, og at han mener han fikk belyst saken fra skuespillernes side.

– Hvor store ubehageligheter har denne konflikten påført deg?

– Nei, det vil jeg ikke gå inn på, men jeg mener at det er en viktig sak som jeg har vært villig å ta - ta en for laget på vegne av mange kolleger - og det har i og for seg føltes bra, sa Cleve Broch og presiserte betydningen av hva denne saken kan ha å si for yngre skuespillere som søker seg til store agentnavn.

– Å debattere disse kontraktene på et slikt nivå, tenker jeg er smart, for alle.

Agnes Kittelsens forklaring torsdag besto blant annet av hvordan hun helt siden 2016 oppdaget at det var sterk misnøye blant norske skuespillere rundt behandlingen de fikk fra PA, og at de derfor gikk til Norsk Skuespillerforbund for å få hjelp.

Det er nettopp Skuespillerforbundet som kjører saken for de tre saksøkte skuespillerprofilene.

I likhet med Cleve Broch tidligere på formiddagen, vedgikk hun at hun «nok var litt naiv» i forbindelse med kontraktsprosessen.

– Jeg var nok ikke like kritisk til kontrakten som jeg burde ha vært, forklarte hun.

Agnes Kittelsen takket høflig nei til å utdype vitneforklaringen, eller la seg fotorafere, etterpå.

VGs spørsmål om fotografering av PAs toppledelse, Lene Seested, Martin Jensen og advokat Bjarke Vejby, ble avvist.

Dom i saken faller innen fire uker.