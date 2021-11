BRYLLUP: Gro Skaustein Holven og Hans Erik-Dyvik Husby giftet seg i Østenstad kirke i Asker i 2009.

Eks-kona etter Hans-Erik Dyvik Husbys bortgang: − Det gjør vondt

«Det føltes som jeg levde et helt liv med deg,» skriver Gro Skaustein Holven, eks-kona til Hans Erik-Dyvik Husby.

Av Monica Flatabø

Hun var gift med Dyvik Husby i fem år. Sammen har de en datter.

«1000 følelser, og nå ble det virkelig. Og det gjør vondt,» skriver hun etterfulgt av et knust hjerte-emoji. Hun fortsetter: «Jeg ble elsket og hatet, jeg elsket og hatet tilbake», skriver hun i en varm og ærlig tekst om eks-mannen på Facebook.

VG gjengir teksten med tillatelse fra Skaustein Holven.

KJÆRLIGHET: Det var kjærlighet ved første blikk, har Gro Skaustein Holven fortalt i et tidligere intervju.

«Jeg kjenner deg så godt, jeg vet den rare lyden foten din lagde, jeg vet hvordan du pustet av lettelse når du ble møtt av forsoning istedenfor fiendtlighet, jeg satte så pris på all kunnskapen du bar med deg, jeg vet hvor flink du var på deler av livet, og hvor håpløs du var på andre. Hvor smart og morsom du var, og hvor dust du kunne være. Det blir et tomrom i verden uten deg.»

Kjærlighet ved første blikk

Den tidligere modellen Gro Skaustein og Hans-Erik Dyvik Husby møttes på et utested i Oslo. For Skaustein Holven var det kjærlighet ved første blikk, selv om hun visste at han hadde rusproblemer, har hun tidligere fortalt til magasinet Henne.

- Jeg visste om fortiden hans og at han hadde det vanskelig. Jeg sa til Hans-Erik «at hvis vi to skal bli sammen, så kommer livet vårt til å bli mye, mye verre før det blir bedre», sa hun til Henne.

Paret giftet seg i 2009. Det var da Hans-Erik erklærte at «Gro er hans sjelevenn, og engelen som kunne konfrontere hans indre demoner» under den romantiske seremonien.

I 2014 gikk paret fra hverandre, men i en kommentar sa de at de skiltes som venner.

RØD LØPER: Paret på premieren til filmen Cornelis på Klingenberg kino høsten 2009. Dyvik Husby spilte hovedrollen og høstet gode kritikker.

Nå skriver hun i Facebook-innlegget at hun hade håpet på et bedre liv for Dyvik Husby.

«Jeg hadde unnet deg det, så hjertelig. Alt kommer bølgende tilbake, på godt og vondt. For det var begge deler. Men jeg var glad i deg, og kunne ønske du visste hvor mange som var det. Sorgen etter deg er i forsoningens navn.»

Hun avslutter innlegget med å skrive «Omnia Vincit Amor» som betyr kjærligheten overvinner alt.