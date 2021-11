Rapperen KSI deltok på karaokefesten til 18-åringen.

KSI gjestet viral karaokefest

18 år gamle Jacob McLaughlin endte opp som digital vert for flere kjente profiler, etter at Twitter-lenken hans gikk viralt.

Av Maja Mathilde Nilsen

Publisert: Nå nettopp

18 år gamle Jacob McLaughlin fra Manchester skulle bare inviterte fire venner til et karaokearrangement på Twitters nye Spaces-funksjon.

Men lenken endte opp med å gå viralt og flere tusen mennesker møtte mandag kveld opp til 18-åringens arrangement, opplyser BBC Newsbeat.

Jacob McLaughlin fra Manchester var vert for karaokefesten.

Twitter Space er som en gruppesamtale, og alle kan bli med i et space så lenge de har invitasjonslenken. Hvert space har en vert som kontrollerer hvem som kan snakke.

Twitter har prøvd funksjonen med noen få brukere en stund, men begynte å rulle den ut mer utbredt tidligere i år. I oktober kunngjorde Twitter at alle med appen på iOS eller Android nå kan være vert for et Space.

Flere store profiler opptrådte

Rapper KSI og Premier League-fotballspillere som Declan Rice og Aaron Ramsdale deltok på karaokefesten.

Jacobs arrangement startet med rundt 1000 mennesker, og den første kjendisopptredenen var fra TV-programleder Rylan Clark-Neal, som utførte en rap.

På toppen var det inntil 48.000 mennesker som var innom mandag kveld.

– I utgangspunktet forente jeg nasjonen, sier Jacob til BBC Newsbeat.

18-åringen forteller at rapperen Lethal Bizzles gjengivelse av Wonderwall var en av kveldens beste opptredener.

På spørsmål om hvilke andre kjendiser som var i det virtuelle rommet, sier Jacob: «Hvem var ikke der inne?» og la til at favoritt øyeblikket hans var å innse at Shrewsbury Town sang Abba mens Barack Obama hørte på.

BBC Newsbeat opplyser at Twitter ikke har bekreftet om den tidligere amerikanske presidenten var en del av Space eller ikke, men at deltagerne inkluderte blant annet rapperen og YouTube-stjernen KSI, Premier League-fotballspillerne Declan Rice og Aaron Ramsdale, og sangeren Stacey Solomon.

West Ham-stjernen Declan Rice har sendt melding til Jacob for å be han om å få synge på hans neste arrangement

Nå ønsker han fortsette å arrangere karaokefester på mandager, torsdager og søndager.

Men at han vil gjøre et «bonus»-arrangement på tirsdag hvor han forteller at West Ham og England-stjernen Declan Rice har bedt om å få opptre.